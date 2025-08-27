大谷翔平6回にタイムリーで貴重な追加点！レッズ下し3連勝のドジャースが地区単独首位を堅守　優勝マジック「28」に

◆ロサンゼルス・ドジャース6ー3シンシナティ・レッズ 26日（日本時間27日午前11時10分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは26日（日本時間27日）、ホームでレッズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場した。

ドジャースは前日のレッズ戦で7−0と完勝。パドレスが敗れたため、1ゲーム差でナ・リーグ西地区単独首位に立ち、優勝へのマジックを「29」とした。大谷は3打数無安打1四球の成績だった。

ドジャースは今季8勝2敗・防御率3.13のクレイトン・カーショー投手が先発。一方のレッズは今季10勝9敗・防御率4.59のマルティネス投手が先発した。

1回表1死1、3塁で4番アンドゥハーのサードゴロの間に1人還りレッズが1点先制。

大谷は1回裏の第1打席、カウント1−2で4球目のワンバウンドしたカーブに手が出て空振り三振。1死で四球の2番ベッツを1塁に置いて3番フリーマンがレフト線へ二塁打。左翼手の送球エラーの間にベッツがホームに生還し、ドジャースが1−1の同点に追いついた。

3回裏の先頭で大谷の第2打席、カウント3−1で5球目に四球を選んで出塁したが、2番ベッツのセカンドゴロで二塁アウトとなった。

4回裏1死1、3塁で8番キケ・ヘルナンデスがレフトへ犠牲フライを打ってドジャースが1点勝ち越し。

5回裏の先頭で大谷の第3打席、カウント0−1で2球目の真ん中高め直球を打ってレフトへのフライに倒れた。カーショーは5回1失点でマウンドを2番手エンリケスに譲った。

6回裏、先頭の4番スミスのセンターへのソロホームランで3−1。1死で6番パヘスが二塁打で出塁したところで、レッズは2番手のスーターに継投。2死1、2塁となって9番代打ロハスがセンターへタイムリー二塁打を放ち2点を追加。2死2塁となって大谷の第4打席、カウント1−1で3球目の真ん中低めスライダーをライトへはじき返すタイムリーヒット。この回4点目を挙げ、ドジャースが6−1とリードを広げた。

7回表無死1塁で5番ヘイズが、この回から代わったドジャース3番手カスペリアスから左中間へツーランホームランを放ち、レッズが3−6と追いすがる。

8回裏2死走者なしで大谷の第5打席はレッズ4番手フィリップスとの対戦。カウント2−2で5球目の低めに落ちるスウィーパーを空振りして三振。

試合は9回表を5番手スコットが締めたドジャースが6−3で勝利。3連勝を飾り、ナ・リーグ西地区の単独首位をキープした。この日2位パドレスがマリナーズを下したため、ドジャースの優勝マジックは1つ減って「28」になった。

大谷は4打数1安打1四球、打点1、三振2の成績だった。