【A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition】 12月18日 発売予定 価格： パッケージ版 10,406円 ダウンロード版

アートディンクは、Nintendo Switch 2用都市開発シミュレーション「A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition」を12月18日に発売する。価格はパッケージ版が10,406円、ダウンロード版が9,878円。

「A列車で行こう はじまる観光計画」は、Nintendo Switchで発売中のシミュレーションゲーム。鉄道と観光による街づくりを自分の手で体感できる。

今回、「A列車で行こう はじまる観光計画」がNintendo Switch 2用ソフトとして発売されることが決定。グラフィック&フレームレートの向上、Joy-Con 2＆USBマウスでのマウス操作に対応するなど、より美麗に遊びやすくパワーアップして登場する。

さらに、新規シナリオが2本収録。ほかにもオートセーブやゲームチャットといった便利機能も追加される予定で、新規シナリオなどの詳細については後日発表するとしている。

【Nintendo Switch 2「A列車で行こう はじまる観光計画」ティザーPV【はじまるA列車】】

Nintendo Switch 2 でパワーアップ

通常よりも多くの鉄道車両や自動車、車両の設計図を使える、「Nintendo Switch 2 モード」を追加

グラフィック&フレームレートが向上

Switch 2 Edition ならではの要素も追加

パッケージ版はガイドブック付き

パッケージ版早期購入特典には「オリジナル薄型マウスパッド（日向 悠二描き下ろしイラスト）」が用意される

抽選で10名様に「ニンテンドープリペイド番号 2000円(オンラインコード版)」が当たる、フォロー＆リポストキャンペーンも開始。条件はARTDINK公式X （@artdink_tw）をフォローし、対象の投稿をリポスト

(C)2025 ARTDINK. All Rights Reserved.