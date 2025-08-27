¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9¤¬Âç¿Í¸þ¤±Âç·¿Éð´ï´á¶ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì!
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤è¤ê¡ÖPREMIUM DX ¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9¡×(18,700±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPREMIUM DX ¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9¡×(18,700±ß)
¡ÖPREMIUM DX ¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä½¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¡¦¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9¤ò¡¢Âç¿Í¸þ¤±Âç·¿Éð´ï´á¶ñ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢·àÃæ¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢DXÈÇ¤ÈÂÐÈæ¤·¤ÆÁ´Ä¹Ìó2.2ÇÜ¡¢½ÅÎÌÌó2.7ÇÜ¤ËÂç·¿²½¡£¥Ö¥ì¡¼¥É¥â¡¼¥É»þ¡¢Á´Ä¹Ìó88cm¡¢½ÅÎÌÌó1.1kg¤ò¸Ø¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡¦½Å¸ü´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÉÁõ»ÅÍÍ¡¦ÅÉÁõÉô°Ì¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¥â¡¼¥É/¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¥â¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÅëºÜ¡£Åá¿È¥Ñ¡¼¥Ä¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÊÑ·Á¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÑ·Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Æ°¤¹¤ë¹¶·â²»¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Î±é½Ð¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¥â¡¼¥É»þ¤â½Æ·â²»¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖPREMIUM DX ¥Þ¥°¥Ê¥à¥·¥å¡¼¥¿¡¼40X¡×Æ±ÍÍ¡¢DXÈÇ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥º¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥»¥Ã¥ÈÉô¤Ë¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¡£¥®¡¼¥Ä½¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿±Ñ¼÷¡Ê±é¡§´Ê½¨µÈ¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹°Ê³°¤Î¸ú²Ì²»¤âDXÈÇ¤«¤éÄÉ²Ã¼ýÏ¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ²ó¿ô¤ÎÂ¿¤¤É¬»¦µ»¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥È¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ï¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¥â¡¼¥É¤Ç2¼ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Ç5¼ï¤òÅëºÜ¤·¡¢Éý¹¤¤¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥®¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥¿¡¼QB9ËÜÂÎ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¥â¡¼¥ÉÍÑÅá¿È¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¥â¡¼¥ÉÍÑÅá¿È¥Ñ¡¼¥Ä¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥ì¥¤¥º¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥ì¥¤¥º¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥»¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) 2022 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
