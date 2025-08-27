マウスコンピューターは、同社のECサイトにて「半期決算セール」を本日8月27日より開催している。期間は9月17日10時59分まで。

本セールでは、厳選されたノートPCやデスクトップPCを最大80,000円オフの特別価格で販売。対象商品には、ゲーミングブランド「G TUNE」よりGeForce RTX 5070 Tiを搭載したデスクトップPC「FG-A7G7T」やRTX 5060を搭載したノートPC「H6-A9G60BK-C」などもラインナップされている。

なお、セール対象商品は、通常ラインアップと同様にCPUやメモリなどのパーツ、延長保証といったカスタマイズが可能となっている。

□マウスコンピューター「半期決算セール」のページ

FG-A7G7T

H6-A9G60BK-C

