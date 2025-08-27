ゲーミングPC「G TUNE」も対象！ マウス、最大80,000円オフの「半期決算セール」開催
【マウスコンピューター：半期決算セール】 開催期間：8月27日～9月17日10時59分
(C) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.
マウスコンピューターは、同社のECサイトにて「半期決算セール」を本日8月27日より開催している。期間は9月17日10時59分まで。
本セールでは、厳選されたノートPCやデスクトップPCを最大80,000円オフの特別価格で販売。対象商品には、ゲーミングブランド「G TUNE」よりGeForce RTX 5070 Tiを搭載したデスクトップPC「FG-A7G7T」やRTX 5060を搭載したノートPC「H6-A9G60BK-C」などもラインナップされている。
なお、セール対象商品は、通常ラインアップと同様にCPUやメモリなどのパーツ、延長保証といったカスタマイズが可能となっている。
□マウスコンピューター「半期決算セール」のページ
FG-A7G7T
H6-A9G60BK-C
(C) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.