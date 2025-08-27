【MLB】ドジャース 6ー3 レッズ （8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、179キロ爆速タイムリーに大歓声

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でレッズ戦に先発出場。この日は6回にタイムリーを放つなど、4打数1安打、1打点、1四球、2三振の成績を残した。ドジャースはカーショーが8月5登板で5連勝を飾り、チームは3連勝でマジック28としている。

13連戦最終カードのレッズ戦を迎えたドジャース。前日の試合では7ー0の快勝に加えパドレスが敗れたことでマジックを29に減らしている。3連戦の2戦目、大谷は第1打席は空振り三振、第2打席は四球となった。

迎えた5回の第3打席は、打った瞬間にスタジアムから大歓声が上がるも、上がりすぎた打球はレフトフライに。しかし6回の第4打席では一二塁間を破る111.3マイル（179.1キロ）の鋭いあたりでタイムリーヒットを放った。9回の第5打席は三振に倒れている。

ドジャースは、8月の全4試合で勝利しているレジェンド左腕のカーショーがマウンドへ。初回に1点を失ったものの、その後は5回まで全て三者凡退とする圧巻投球を見せた。この日は5回、72球、2安打、6奪三振、1失点の内容でまとめている。

カーショーの好投に呼応するように打線も4回に、復帰したキケ・ヘルナンデスの犠牲フライで勝ち越し、6回にはスミスのホームランや大谷のタイムリーを含む3得点を挙げる。7回にはカスペリアスが2点を失ったが、逃げ切りに成功して3連勝とした。

これでカーショーは8月の5登板で5連勝。チームは3連勝でマジックを1つ減らして28としている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）