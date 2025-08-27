【ただし全員問題児】ヒロイン全員お嬢様!!サイコミ『お嬢様の捕まえ方』連載開始
Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、8月27日昼12：00より、新連載『お嬢様の捕まえ方』(著・城島袋)をスタートする。
富裕層の子女が集まる名門校にて生徒会長を務める真面目な堅物男子、阿波しき。ある日父である理事長のお願いで、校内の問題児お嬢様4人を更生させることに!?彼女たちを卒業させることはできるのか……?
そんな未来も『見えそうで見えない』、「お嬢様は優等生」という概念を壊す育成ハーレムラブコメディー。
○担当編集からのおすすめコメント
お嬢様とのラブコメといえば、上品で華麗なものをイメージするかもしれませんが本作は違います。
ヒロインはスゴ味あるお嬢様ながら、いずれも一筋縄ではいかない問題児ばかり。彼女たちが主人公とともにその問題をどう乗り越えていくかが物語の縦軸として描かれます。
好奇心溢れる貧弱お嬢様、鉄壁と絶壁のオタクお嬢様、ダウナー系技巧派お嬢様、グラマラスな寡黙お嬢様…そんな4人と過ごす学生生活と、「見えそうでまるで見えないお嬢様」という言葉に注目すると本筋とは別の楽しみ方も…?
(C) Jyoshimabukuro / Cygames, Inc.
