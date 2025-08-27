国内初！「Rockfish Weatherwear」の常設店がラフォーレ原宿にオープン。人気のシューズを見にお店へGO
イギリス発のライフスタイルブランド「Rockfish Weatherwear（ロックフィッシュ ウェザーウェア）」が、日本国内初の常設店をラフォーレ原宿にオープン。
これまでは、オンラインやポップアップでしか手に入らなかったアイテムが、店舗で実際に試してから購入できるようになりますよ。
9月12日（金）のオープンに備えて、ぜひチェックして。
「Rockfish Weatherwear」国内初の常設店がオープン！
2004年にイギリスで誕生した「Rockfish Weatherwear」。
韓国でK-POPアイドルが愛用していたり、おしゃれさんがコーデに取り入れたりすることからトレンドとなり、その勢いは日本でも注目を集めているといいます。
バレエコアやY2Kといった、トレンドファッションに取り入れているのを、見たことがある人もいるのではないでしょうか。
日本初の実店舗となるラフォーレ原宿店は、ブリティッシュクラシックとモダンな感性を掛け合わせたインテリアで、心地よさと抜け感のあるカジュアルな雰囲気に。
深みのあるネイビーブルーに、温もりと洗練を添えるウォルナット調を組み合わせた、訪れるたびに気分が高まる空間になっているそうですよ。
豊富なラインナップで、お気に入りの一足を見つけちゃお
ここからは、実店舗でラインナップされるアイテムを一部ご紹介します。
ほのかな光沢感のサテン素材と、スクエアトゥが特徴の「QUARE TOE TWO STRAP MARYJANES」（1万1550円）。
甲部分のリボンが上品さをプラスし、2ストラップが脱げにくく安定した履き心地を叶えてくれますよ。
キルティングのインソールはクッション性があるだけでなく、脱いだときもかわいいのがポイント。
ベルベット素材と、ユニークでおしゃれなカラー配色が目立つ「BELLA QUILTED MARYJANES」（1万1550円）は、季節を問わず、普段使いにぴったりな一足。
ストラップは、毎回バックルを調節する必要がなく、履き心地も楽ちんですよ。
「ZANE X-STRAP SNEAKERS」（1万5950円）は、異素材をミックスしたデザインと、安定感のあるフラットアウトソールが特徴のスニーカー。
クロスストラップが、レースアップデザインのように見えておしゃれですよね。
軽くて通気性がいい「BRYN VELCRO SNEAKERS」（1万7600円）は、マットな光沢のシルバー系カラーで洗練された印象に。
クッション性のある快適なミッドソールと、耐久性のあるラバーアウトソールが、安定感を高めてくれます。
ノベルティもゲットして
実店舗では、オープニングノベルティも実施。
商品を税込1万1000円以上購入すると、「ブランド オリジナルバレエシューズ キーチャーム」が1点プレゼントされるそう。
カラーは全部で3種類。なくなり次第終了なので、気になる方はぜひゲットして！
実店舗でじっくりお買い物を楽しも
Rockfish Weatherwearの日本国内初となる常設店がオープンするということで、うれしいお知らせですよね。
シューズのディテールや色味などを、実際に手に取って見られるから、お買い物もはかどりそうです。
9月はぜひ、ラフォーレ原宿に足を運んでみて。
Rockfish Weatherwear ラフォーレ原宿店 概要
オープン日：2025年9月12日（金）
営業時間：11:00〜20:00
住所：東京都渋谷区神宮前1-11-6 1F
「Rockfish Weatherwear」公式Instagram
@rockfish_official
参照元：株式会社豊田貿易 プレスリリース
