蒼井翔太と七海ひろきが、コラボミニアルバム『METEORA』を8月27日(水)にリリースした。

本作のコラボは、昨年開催された＜KING SUPER LIVE 2024＞にてT.M.Revolution×水樹奈々の「Preserved Roses」を2人で歌唱し、大きな反響を得たことをきっかけに実現。『METEORA』ではレーベルメイトであるangelaが手掛けたリード曲「CosmoS」をはじめ、2人がデュエットした新曲やお互いの楽曲のカバーも収録されている。

リリース形態は3形態で、ミュージックビデオやメイキング映像など大ボリュームの特典映像が収録されたBlu-rayと36ページにも及ぶフォトブック付きの初回限定盤、CDのみの通常盤、初回限定盤にネックレスが付属したキンクリ堂限定セット、いずれも2人の息の合ったパフォーマンスと美しいビジュアルを堪能できるアイテムとなった。

さらに、今作を引っ提げてのコラボライブ＜蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”＞が9月6日(土)にKanadevia Hallにて開催される。

【DRAMATIC LIVE】と銘打ち演劇パートとライブパートで構成される本ライブだが、演劇パートは「CosomoS」のミュージックビデオからつながる世界が描かれおり、役者としても活動する蒼井と七海ならではのステージをお届けする。そしてライブパートでは、「METEORA」収録曲はもちろん、ソロ曲やコラボ曲も歌唱予定だ。

CDリリース、ライブ開催に加え、オンラインくじの販売や配信ダウンロードキャンペーン、発売日8月27日(水)19:00からはStationheadでのリスニングパーティー開催など発売を盛り上げる様々な企画の実施も決定している。詳しくは蒼井翔太×七海ひろき「METEORA」特設サイトにて。

蒼井翔太×七海ひろき コラボミニアルバム『METEORA』

2025年8月27日(水) 発売

各CDショップでのご購入はこちら https://lnk.to/METEORA_CD

各配信サイトはこちら https://lnk.to/AOI_NANAMI_METEORA ■初回限定盤（CD+Blu-ray）

品番：KICS- 94215

価格：￥6,050（税抜価格￥5,500）

商品仕様：スペシャルBOX仕様 /フォトブック(36P)

封入特典：ランダムトレーディングカード全6種

※封入特典のランダムトレーディングカードは1種類封入。初回限定盤/通常盤ともに絵柄共通となります。 ■通常盤（CD）

品番：KICS- 4215

定価：￥2,640（税抜価格￥2,400）

封入特典(初回製造分のみ)：ランダムトレーディングカード全6種

※封入特典のランダムトレーディングカードは1種類封入。初回限定盤/通常盤ともに絵柄共通となります。 ■キンクリ堂限定セット

価格：￥10,450（税抜価格￥9,500）

限定セット内容

・「METEORA」初回限定盤CD ※市販商品と同一内容となります。

・ネックレス

商品販売ページはこちら ▶ https://kinkurido.jp/shop/g/gECB-1785/ 【収録内容】

＜CD＞ ※初回限定盤・通常盤共通

1​.CosmoS

作詞：atsuko 作曲：atsuko・KATSU 編曲：KATSU



2​. Stella

作詞：小松レナ(Blue Bird’s Nest) 作曲：3rd Productions 編曲：REO 3​. 砂漠の花

作詞:Mio Aoyama(Blue Bird’s Nest) 作曲：ナカムラジュンキ(Blue Bird’s Nest)

編曲：日比野裕史(Blue Bird’s Nest) 4​. ポラリス Covered by Shouta Aoi

作詞：Shogo 作曲：Shogo・加藤祐平

編曲：日比野裕史(Blue Bird’s Nest) 原曲編曲：加藤祐平 5​. give me ♡ me Covered by Hiroki Nanami

作詞：leonn(Blue Bird’s Nest) 作曲：日比野裕史(Blue Bird’s Nest)

Remix：渡辺徹(Blue Bird’s Nest) 原曲編曲：日比野裕史×渡辺徹(Blue Bird’s Nest) ＜Blu-ray＞初回限定盤のみ

・Special Drama Movie

・「CosmoS」Music Video

・Making Movie

-「CosmoS」Recording Day

-「METEORA」Still Photo Shooting

-「CosmoS」Music Video Shooting ●オリジナル特典情報

【アニメイト】 初回限定盤： L判ブロマイド＋缶バッジ2個セット/通常盤：L判ブロマイド

※初回限定盤と通常盤のL判ブロマイド絵柄は同絵柄です。

【amazon.co.jp】 メガジャケ

※ご購入いただいたジャケットと同絵柄です。

【HMV(一部店舗除く)】 L判ブロマイド

【ゲーマーズ】 L判ブロマイド

【ステラワース】 L判ブロマイド

【セブンネットショッピング】 L判ブロマイド

【ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く)】

初回限定盤：L判ブロマイド＋アクリルコースター（76ｍｍ×76mm） /通常盤：L判ブロマイド

※初回限定盤と通常盤のＬ判ブロマイド絵柄は同絵柄です。

【TSUTAYA(一部店舗除く)】

ましかくブロマイド(89mm×89mm)

【とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）】

L判ブロマイド

【Neowing】 L判ブロマイド

【楽天ブックス】 初回限定盤：L判ブロマイド＋A4クリアファイル

通常盤：L判ブロマイド

※初回限定盤と通常盤のＬ判ブロマイド絵柄は同絵柄です。

【キンクリ堂】 L判ブロマイド

※キンクリ堂限定セットもオリジナル特典対象となります。 ※全てのL判ブロマイド/メガジャケ/ましかくブロマイドに蒼井翔太と七海ひろきの複製サインが入ります。

関連情報

■蒼井翔太×七海ひろき コラボミニアルバム「METEORA」のリリースを記念したオンラインくじの発売が決定！

プレミアムキャンペーンでは、1会計の数量10購入”毎”に缶バッジをランダムで1つプレゼント。またWチャンスキャンペーンでは、本オンラインくじをご購入いただいた方の中から抽選で10名様に直筆サイン入り2ショットチェキをプレゼント！ 販売サイト: https://kuji.kingrecords.co.jp/lotteries/METEORA

販売価格：１回880円（税込）

配送手数料：複数回注文でも累計30枚まで1,100円（税込）

販売スケジュール：2025年8月27日(水)12:00〜2025年9月26日(金)23:59 ■蒼井翔太×七海ひろき コラボミニアルバム「METEORA」リリース記念ダウンロードキャンペーン実施決定

mora、レコチョク、iTunes、animelo mix、Amazon Musicにてコラボミニアルバム「METEORA」をバンドル購入(全曲まとめ購入)いただいた方全員に『蒼井翔太×七海ひろき「METEORA」オリジナルストーリー限定ボイス』(全配信サイト共通)をプレゼント！ さらに、ご応募いただいた方の中から抽選で10名様に『蒼井翔太×七海ひろき 直筆サイン入り コラボミニアルバム「METEORA」告知ポスター』をプレゼント！ ■蒼井翔太×七海ひろき コラボミニアルバム「METEORA」リリース記念

Stationheadアプリにてリスニングパーティー開催決定

日時：2025年8月27日(水)19:00〜(予定)

対象：Apple Music有料会員及びSpotify Premium会員の方

kingrecordsアカウントURL：https://share.stationhead.com/hio4kcvrawuw ■蒼井翔太×七海ひろき コラボミニアルバム「METEORA」リリース記念アクリルスタンド発売

2025年8月27日(水)にオンラインショップ「キンクリ堂」にて発売！

※9月6日(土)ライブ当日の会場販売も予定しております ＜商品情報＞価格：各￥1,650（税抜価格 ￥1,500）

・アクリルスタンド 蒼井ver.

【METEORA -Color ver.-】

https://kinkurido.jp/shop/g/gETZA-9020/

【METEORA -White ver.-】

https://kinkurido.jp/shop/g/gETZA-9021/

・アクリルスタンド 七海ver.

【METEORA -Color ver.-】

https://kinkurido.jp/shop/g/gETZA-9244/

【METEORA -White ver.-】

https://kinkurido.jp/shop/g/gETZA-9245/ ■YouTube liveにて蒼井翔太×七海ひろき コラボミニアルバム「METEORA」発売記念大抽選会を開催！

【YouTube live配信日】 2025年9月20日(土)19:00〜

【大抽選会 参加方法】

対象店舗にて期間内にコラボミニアルバム「METEORA」をご購入いただきましたお客様を対象に、商品お渡し時に“大抽選会応募用シリアルナンバー”が記載された応募用紙をCD1枚につき1枚お渡しいたします。用紙は先着順です。無くなり次第終了となります。 応募用紙にシリアルナンバーと応募サイトURLが記載されておりますので、応募期間内にご応募ください。応募期間内にご応募くださった方が抽選対象となります。CDをご購入いただいただけでは、抽選会にご参加いただけませんのでご注意ください。 各情報の詳細は【蒼井翔太×七海ひろき「METEORA」特設サイト】をご覧ください。

https://aoi-nanami-meteora.com

＜蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”＞

2025年9月6日（土）

会場：Kanadevia Hall （TOKYO DOME CITY HALL）

昼公演 14:00開場/15:00開演

夜公演 18:00開場/19:00開演 ＜チケット料金＞全席指定 \11,000（税込）

チケット購入はこちら ▶ https://tix.to/AOI_NANAMI_METEORA

＜ライブグッズ、CD/映像商品 当日販売情報＞

【販売時間】

10:30〜13:30 先行販売

14:00〜15:00 昼公演開場中

18:00〜19:00 夜公演開場中 【会場特典】

グッズ：「METEORA」劇中台詞入りポストカード(全6種)

CD/映像商品：L判ブロマイド or B2ポスター

