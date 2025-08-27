大泉洋が“奮闘記”を語るNHK『SONGS』特番 桑田佳祐、福山雅治、玉置浩二、Mrs. GREEN APPLEら豪華歌手の名シーンも
NHK総合の音楽番組『SONGS』で、特別編『SONGS ベストセレクション〜大泉洋の奮闘記〜』が9月4日午後10時から放送されることが決定した。
大泉洋が“番組責任者”に就任してから7年。アーティストの魅力を引き出すために奮闘を続けてきた軌跡を、番組ナレーターの戸次重幸とともに振り返る。これまでの放送から、大泉と戸次が選ぶ「俺のプレイリスト」が紹介され、桑田佳祐、福山雅治、玉置浩二、Mrs. GREEN APPLEら豪華アーティストの名場面が蔵出しされる。
さらに、大泉は自身の最新曲「キラーチューン！」をスタジオで披露。アップテンポのナンバーに合わせてダンスにも挑戦することが明らかになっている。収録では「7年間で今日が一番楽しい！」と口にする場面もあり、最新の“奮闘”ぶりにも注目が集まる。
■放送予定
9月4日(木) 後10:00〜後10:45 ＜NHK総合＞
再放送：9月9日(火) 前0:35〜前1:20 ＜NHK総合＞
出演：大泉洋、戸次重幸
VTR出演：絢香、岡村和義、奥田民生、久保田利伸、GLAY、桑田佳祐、さだまさし、THE ALFEE、JUJU、Superfly、SEVENTEEN、高橋真梨子（※高＝はしごだか）、玉置浩二、BEGIN、福山雅治、Mrs. GREEN APPLE、美輪明宏、薬師丸ひろ子、山崎育三郎ほか
