ペッパーランチ“やりすぎメニュー”期間限定登場 コーン5倍で“黄金の山”に
ホットパレットが展開するペッパーランチは、「コーン500％ペッパーライス」を9月10日より期間限定で販売する。
【写真】期間限定で発売されている『ねぎ塩牛タンペッパーライス』
同商品は、ペッパーランチの看板メニュー「ビーフペッパーライス」に通常の5倍量のコーンをトッピングした、見た目のインパクトにこだわった特別メニュー。これまでもトッピングとして人気の高かったコーンを、思う存分味わいたいという声に応え、“やりすぎメニュー”が期間限定で登場する。コーンの量は約250グラム。
ライスの上にたっぷりとのせられたコーンが、黄金色の山のようにそびえ立つビジュアルは、まさに“コーン好きの夢”。スプーンですくっても、すくっても、溢れるコーン。お肉やライスがわずかに見える程度に仕上げたフォルムは、インパクトも食べごたえも抜群となっている。
■メニュー詳細
『コーン500％ペッパーライス』1080円
『お肉大盛りコーン500％ペッパーライス』1330円
『お肉特盛りコーン500％ペッパーライス』1630円
※ライスは全て少なめ
※価格は全て税込
販売期間：9月10日（水）〜10月14日（火）
※在庫なくなり次第、販売終了
実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUS、クニズの全店舗
※東京競馬場店、ハウステンボス店、清水PA店を除く
【写真】期間限定で発売されている『ねぎ塩牛タンペッパーライス』
同商品は、ペッパーランチの看板メニュー「ビーフペッパーライス」に通常の5倍量のコーンをトッピングした、見た目のインパクトにこだわった特別メニュー。これまでもトッピングとして人気の高かったコーンを、思う存分味わいたいという声に応え、“やりすぎメニュー”が期間限定で登場する。コーンの量は約250グラム。
■メニュー詳細
『コーン500％ペッパーライス』1080円
『お肉大盛りコーン500％ペッパーライス』1330円
『お肉特盛りコーン500％ペッパーライス』1630円
※ライスは全て少なめ
※価格は全て税込
販売期間：9月10日（水）〜10月14日（火）
※在庫なくなり次第、販売終了
実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUS、クニズの全店舗
※東京競馬場店、ハウステンボス店、清水PA店を除く