【第8話1】 8月27日 公開 価格：130ポイント

講談社は8月27日、遠野人夏氏によるマンガ「やちるさんはほめるとのびる」第8話1「ずっと言えなかったこと」をコミックDAYSにて公開した。価格は130ポイント。

本作は世間のイメージによって弱体化し、身長も縮んでしまった八尺様のやちると、八尺様の大ファンの青年・誠一郎が織りなすラブコメディ。なお、現在コミックDAYSでは直前のエピソードなどが無料で公開されている。

【やちるさんはほめるとのびる】

人間界で生きる八尺様のやちる。「八尺様はえっちな妖怪」という世間のイメージが定着してしまったことにより、身体は弱体化し、身長は元の8尺（240cm）より縮んでいまや190cmほど。間違ったイメージを払拭しようと奮闘するも、日々失敗ばかり。しかし勉強のためにホラー映画を観に行った映画館で、八尺様の大ファンの青年・誠一郎と出会う。そこでやちるは、誠一郎に褒められると自分の身長が元の大きさに戻ることに気付くのだった……‼