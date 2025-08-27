ÁÒÂô°ÉºÚ¡õ°ÂÃ£ÌÚÇµ¡õ´äÃ«·ò»Ê¡õÁ°¸¶¿ð¼ù¤¬¼¡´üÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Ï¡È¼Ø¤È³¿¡ÉÌò
¡¡9·î29ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤Î¼¡´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤È¶¦¤Ë¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤È¡¢¥È¥¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡Ê¤«¤¨¤ë¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¡õÀ¼¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤Î°¤º´¥öÃ«»ÐËå
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¡õÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡ËÉ×ºÊ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤È¶¦¤Ë¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÒÂô°ÉºÚ¡¢°ÂÃ£ÌÚÇµ¡¢´äÃ«·ò»Ê¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡£
¡¡ÁÒÂô¤Ï¡¢¥È¥¤È¤È¤â¤Ë±«À¶¿å²È¤Î¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯Ãç´Ö¡¦¥Á¥èÌò¡£¥Á¥è¤Ïµ¤Î©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌÀ¤ë¤¤½÷¤Î»Ò¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÁÒÂô¤Ï¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥è¤Ï¡¢¤ª¥È¥¡¢¤ª¤»¤ó¤È¶¦¤Ë¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤ÎÃæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÈè¤ì¤¿¤ê¡£Éð²È¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åù¿ÈÂç¤Î3¿Í¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ÂÃ£¤â¡¢Æ±¤¸¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯Ãç´Ö¡¦¤»¤óÌò¡¦¤»¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°¦¤¤ç¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë·òµ¤¤ËÆ¯¤¯¡£
¡¡°ÂÃ£¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Ë´î¤Ö¤»¤ó¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿´äÃ«¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¿Æ»Ò¤ÎÉã¡¦¿¹»³Á±ÂÀÏºÌò¡£Á±ÂÀÏº¤Ï¡¢¤³¤ï¤â¤Æ¤À¤¬º¬¤Ã¤«¤é¤Î¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¼Ú¶â¼è¤ê¡£¾¾Ìî²È¤Î¼Ú¶â¤â¾®¤µ¤¯Ä¹¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äÃ«¤Ï¡Öºî²È¤Î¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÈÉã¿ÆÌò¤Î²¬Éô¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë15Ç¯Äø¡ØÀÚ¼Â¡Ù¤È¤¤¤¦±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¾®·à¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÍÃ£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬²èÌÌ¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±éÎò¤¬¤¢¤ëÁ°¸¶¤Ï¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¿Æ»Ò¤ÎÂ©»Ò¡¦¿¹»³Á¬ÂÀÏºÌò¡£Á±ÂÀÏº¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÁ¬ÂÀÏº¤Ï¡¢Éã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¾Ìî²È¤Î¼Ú¶â¤ò¼è¤êÎ©¤Æ¤ëÆóÂåÌÜ¡£Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡¢¤¢¤È°ìÊâ¡¢Èó¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡£¼Ú¶â¼è¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤«Íê¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¸¶¤Ï¡ÖÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¤ËÌÌÇò¤¤ÂæËÜ¤Ë¡¢¤È¤Ó¤¤êÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤È¤Î¶¦±é¤Ç¡¢¶»¤¬Ìö¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²¬Éô¤µ¤ó¤ä´äÃ«¤µ¤ó¡¢µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬±é·à»Ï¤á¤¿¤Æ¤Îº¢¤«¤é¤ÎÄ¶Ä¶Æ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤È¡¢¥È¥¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤ÎÄí¤Ë½»¤ß¡¢Æó¿Í¤ÎÊâ¤ß¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤ò¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬Ã´Åö¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¡£¼Ø¤ÎÀ¼¤òÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡¢³¿¤ÎÀ¼¤òÌÚÂ¼ÈþÊæ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Ï¡Ö»þ¤Ë¿Æ¿È¤Ë»þ¤Ë±óÌÜ¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ9·î29Æü¤è¤êËè½µ·î¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨ÁÒÂô°ÉºÚ¡¢°ÂÃ£ÌÚÇµ¡¢´äÃ«·ò»Ê¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¢À©ºîÅý³ç¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÁÒÂô°ÉºÚ¡Ê¥Á¥èÌò¡Ë
¥Á¥èÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÁÒÂô°ÉºÚ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¤Î¸½¾ì¤ÏËèÆü¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥è¤Ï¡¢¤ª¥È¥¡¢¤ª¤»¤ó¤È¶¦¤Ë¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤ÎÃæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÈè¤ì¤¿¤ê¡£Éð²È¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åù¿ÈÂç¤Î3¿Í¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ÎÄ«¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ê¤»¤óÌò¡Ë
¤»¤óÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢°ÂÃ£ÌÚÇµ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Ë´î¤Ö¤»¤ó¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥¤¤ÊÄ«¥É¥é¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤È¤â¤Ë·Þ¤¨¤ëÄ«¤¬º£¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£´äÃ«·ò»Ê¡Ê¿¹»³Á±ÂÀÏºÌò¡Ë
¼Ú¶â¼è¤ê¤Î¿¹»³¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî²È¤Î¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÈÉã¿ÆÌò¤Î²¬Éô¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë15Ç¯Äø¡ÖÀÚ¼Â¡×¤È¤¤¤¦±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¾®·à¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÍÃ£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬²èÌÌ¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§ÍÍ¡¢À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¢£Á°¸¶¿ð¼ù¡Ê¿¹»³Á¬ÂÀÏºÌò¡Ë
¼Ú¶â¼è¤ê¤ÎÂ©»Ò¤ÎÁ¬ÂÀÏº¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤àÁ°¤«¤é¤³¤ÎÌò¤ÏÀäÂÐ¤ËÌÌÇò¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂæËÜ¤ò³«¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤ËÁ¬ÂÀÏº¤Ø¤Î°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¤ËÌÌÇò¤¤ÂæËÜ¤Ë¡¢¤È¤Ó¤¤êÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤È¤Î¶¦±é¤Ç¡¢¶»¤¬Ìö¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²¬Éô¤µ¤ó¤ä´äÃ«¤µ¤ó¡¢µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬±é·à»Ï¤á¤¿¤Æ¤Îº¢¤«¤é¤ÎÄ¶Ä¶Æ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Î¤à¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤ÎÆ£´Ý¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Á¬ÂÀÏº¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£ÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡¦ÌÚÂ¼ÈþÊæ¡¿°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡Ê¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼Ã´Åö¡Ë
¹¾Î¤»Ò¡§¤³¤ÎÅÙ¡¢¼Ø¤È³¿¤È¤·¤Æ2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¸«¼é¤êÌò¤ò¤¿¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌò¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¤Í¡£
ÈþÊæ¡§¤½¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¸µ¡¹2¿Í¤È¤âº¬¤¬¤¸¤ó¤á¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼Ø¤È³¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹¾Î¤»Ò¡§»ä¤Ï»ÐËå¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼ØÌò¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤ï¡£¼Ø¤â¼ó¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Í¡£
ÈþÊæ¡§»ä³¿¹¥¤¤À¤·¡¢³¿¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¤ª»Ð¤µ¤óÌÜÉÕ¤¤¬±Ô¤¤»þ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
¹¾Î¤»Ò¡§¤½¤³¤Ê¤Î¡©
»ÐËå¡§»þ¤Ë¿Æ¿È¤Ë»þ¤Ë±óÌÜ¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¡ÊÀ©ºîÅý³ç¡Ë
ÁÒÂô°ÉºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ÇÇÒ¸«¤·¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤ª¼Çµï¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÃ£ÌÚÇµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È²¹¤«¤µ¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÒÂô¤µ¤ó¡¢°ÂÃ£¤µ¤ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿¥Êª¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤»þÂå¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÇ¯Áê±þ¤ÎÀÄ½Õ¤È¤¤é¤á¤¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°¿Í¤¬½¸¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÃ«·ò»Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤µ¤ì¡¢¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÀ¤³¦¤òºÇ¤â¿¼¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¼Ú¶â¼è¤ê¤ò¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¸¶¿ð¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÁ°¸¶¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¤±¤ì¤ÉÈó¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¼Ú¶â¼è¤ê¡¦Á¬ÂÀÏº¤ò¡¢ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¯¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤Ï¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤É¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤À¤±°ú¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÊª¸ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬ÍýÁÛ¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é¡¢¤³¤Î¼Ø¤È³¿¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÆó¿Í¤¬Ì¡ºÍ¤ò¤µ¤ì¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¡¢¸½¾ì¤Ï¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
