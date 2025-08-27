元HKT48朝長美桜、手料理3品公開「オシャレ」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/08/27】元HKT48でタレントの朝長美桜が26日、自身のInstagramを更新。最近作った手料理の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】朝長美桜、本格的なオシャレ手料理
朝長は「最近の作ったごはん」と手料理の写真を投稿。「まだまだだけど、料理している時間が楽しくて色々試しながら自炊頑張っています」と料理への前向きな取り組みについて綴っている。写真では、パスタ料理やパンを使った一品、サラダなど3つの料理が美しく盛り付けられた様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「オシャレ」「美味しそう」「料理上手ですね」「盛り付けが素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】朝長美桜、本格的なオシャレ手料理
◆朝長美桜、自炊への取り組みを報告
朝長は「最近の作ったごはん」と手料理の写真を投稿。「まだまだだけど、料理している時間が楽しくて色々試しながら自炊頑張っています」と料理への前向きな取り組みについて綴っている。写真では、パスタ料理やパンを使った一品、サラダなど3つの料理が美しく盛り付けられた様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「オシャレ」「美味しそう」「料理上手ですね」「盛り付けが素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】