ヨキッチやヤニス、ドンチッチらが参戦／ユーロバスケット2025に出場するNBA選手トップ10

8月27日から9月14日にかけて、「FIBAユーロバスケット2025」がキプロス共和国、フィンランド、ポーランド、ラトビアで開催される。ヨーロッパ選手権と評されるこの大舞台では、NBAの実力者たちも多数参戦する。

この大会へ出場するチームには、リーグを代表するスーパースターたちを筆頭に、所属チームで主軸を務める選手や若手が名を連ねている。21日（現地時間20日）に『ESPN』へ公開された、ユーロバスケットへ出場するNBAプレーヤートップ10は下記のとおり。

なお、トップ10入りを逃した選手たちの中にも、モンテネグロ代表のニコラ・ブーチェビッチ（シカゴ・ブルズ）、ドイツ代表のデニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）、フランス代表のガーション・ヤブセレ（ニューヨーク・ニックス）、セルビア代表のボグダン・ボグダノビッチ（ロサンゼルス・クリッパーズ）といった選手たちが出場する。

◆■『ESPN』によるユーロバスケット2025に出場するNBA選手トップ10

１位 ニコラ・ヨキッチ（セルビア代表／デンバー・ナゲッツ）



２位 ヤニス・アデトクンボ（ギリシャ代表／ミルウォーキー・バックス）



３位 ルカ・ドンチッチ（スロベニア代表／ロサンゼルス・レイカーズ）



４位 フランツ・ワグナー（ドイツ代表／オーランド・マジック）



５位 アルペレン・シェングン（トルコ代表／ヒューストン・ロケッツ）



６位 クリスタプス・ポルジンギス（ラトビア代表／アトランタ・ホークス）



７位 ラウリ・マルカネン（フィンランド代表／ユタ・ジャズ）



８位 デニ・アブディヤ（イスラエル代表／ポートランド・トレイルブレイザーズ）



９位 サンティ・アルダマ（スペイン代表／メンフィス・グリズリーズ）



10位 ネミーアス・ケイタ（ポルトガル代表／ボストン・セルティックス）