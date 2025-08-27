青木裕子、家族でカヌー体験 奄美大島旅行ショットに「様になってる」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】フリーアナウンサーの青木裕子が8月26日、自身のInstagramを更新。奄美大島での家族カヌー体験の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】青木裕子、カヌー体験をする家族の姿
青木は「奄美大島アクティビティ・マングローブ林カヌー体験」と家族での夏休み旅行を報告。家族がカヌーをしている姿を載せ、「家族みんなで体験できて本当に嬉しかった」とマングローブ林でのカヌー体験を通して環境問題についても学んだと明かしている。
この投稿に、ファンからは「素敵な夏休み」「環境学習も素晴らしい」「様になってる」「充実してる」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】青木裕子、カヌー体験をする家族の姿
◆青木裕子、奄美大島でカヌー体験
青木は「奄美大島アクティビティ・マングローブ林カヌー体験」と家族での夏休み旅行を報告。家族がカヌーをしている姿を載せ、「家族みんなで体験できて本当に嬉しかった」とマングローブ林でのカヌー体験を通して環境問題についても学んだと明かしている。
この投稿に、ファンからは「素敵な夏休み」「環境学習も素晴らしい」「様になってる」「充実してる」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】