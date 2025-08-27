近藤千尋、三女1歳誕生日で家族5ショット公開 姉妹手作りのケーキも写り込み
【モデルプレス＝2025/08/27】タレントでモデルの近藤千尋が8月26日、自身のInstagramを更新。三女の1歳の誕生日を祝う夫であるジャングルポケットの太田博久と娘たちとの家族写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋「3人娘のお揃いドレスが可愛い」と話題の誕生日ショット
近藤は「我が家の三女。こっちゃん1歳のお誕生日おめでとう」と三女の誕生日を祝福し、「たっぷりとねぇね達の愛情をもらってすくすく大きくなっているね」と姉妹の絆についてコメント。写真では、黄色を基調とした誕生日の飾り付けが施された部屋で、太田と近藤、そして3人の娘たちが一緒にお祝いする様子が収められている。
また「ケーキは姉妹で作ってもらいました」と上の2人の娘がケーキ作りを手伝ったことを明かし、「選び取りでは、なんとスポーツ選手！将来が楽しみだ」と三女の将来への期待も寄せた。
この投稿に、ファンからは「家族愛が伝わる」「1歳おめでとうございます」「姉妹仲良しで微笑ましい」「3人娘のお揃いドレスが可愛い」「幸せな家族ですね」「もう1歳！早い！」「家族揃って幸せの黄色コーディネート」といった声が上がっている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆近藤千尋、三女の1歳誕生日を家族で祝福
