Ｉ－ｎｅ<4933.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、新たに展開するオーラルビューティーブランド「ＢＥＡＵＲＡＬ（ビューラル）」から、日本初のウルトラファインバブル搭載の口腔洗浄器を９月２９日に発売すると発表したことが好感されている。



ウルトラファインバブルは直径１マイクロメートル（１マイクロメートルは１０のマイナス６乗メートル）未満の小さな泡のこと。微細なウルトラファインバブルが汚れに吸着して剥がし落とすことで、ウルトラファインバブルのない水流の力のみの場合と比べて歯垢除去率が約３５９％アップしたという。また、歯列矯正中の器具周りのケアにも効果が期待されている。



出所：MINKABU PRESS