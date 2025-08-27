「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在で情報戦略テクノロジー<155A.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



情報戦略テクは４連騰、一時２３４円高の１２４９円まで急騰する場面があった。生成ＡＩ分野に注力しＡＩソリューションを手掛けるヘッドウォータース<4011.T>とは協業関係にあり、ＡＩ活用支援で大型案件の獲得を進めている。株価はここ投資資金の攻勢を背景に、動意前の８月２１日終値からきょうの高値まで６０％高というパフォーマンスを演じている。ただ、その後は短期急騰の反動で上げ幅を縮小している。



出所：MINKABU PRESS