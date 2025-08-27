佐々木希、家族リクエストの“エビ祭り”に反響「仲良しでほっこり」「飯テロすぎる」
【モデルプレス＝2025/08/27】女優の佐々木希が8月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族からリクエストを受けたという手料理を披露した。
【写真】佐々木希「衣の色が最高」エビフライ調理中の1コマ
佐々木は「今日は、どうしても、エビフライとエビチリがいいらしいのでエビ祭り笑」と添えて、料理中の動画を投稿。フライパンに油を引いて6本のエビフライを揚げる様子を披露している。
この投稿には「衣の色が最高」「飯テロすぎる」「みんなママの手料理大好きなの伝わる」「仲良しでほっこり」「リクエストに応えるのんちゃん素敵」といった声が寄せられている。佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐々木希「衣の色が最高」エビフライ調理中の1コマ
◆佐々木希、家族リクエストの手料理披露
佐々木は「今日は、どうしても、エビフライとエビチリがいいらしいのでエビ祭り笑」と添えて、料理中の動画を投稿。フライパンに油を引いて6本のエビフライを揚げる様子を披露している。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿には「衣の色が最高」「飯テロすぎる」「みんなママの手料理大好きなの伝わる」「仲良しでほっこり」「リクエストに応えるのんちゃん素敵」といった声が寄せられている。佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】