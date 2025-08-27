正真正銘の本物です。男性が「愛する女性だけ」にする愛情表現
彼氏が自分のことを心から愛してくれているのかどうか、女性なら誰しも気になるところ。
そこで今回は、男性が「愛する女性だけ」にする愛情表現を紹介します。
｜外出時も堂々と手をつないでくれる
彼氏と外出する際に、いつもきちんと手をつないでくれますか？
手をつなぐことは周囲に対しても本気をアピールする行動でもあるので、本気で彼女のことを愛しているのであれば、どこであろう手をつないでくれるはずです。
｜目を見て「愛してる」と口にしてくれる
「愛してる」という言葉を目を見て口にしてくれるのも、男性が愛する女性だけにする愛情表現の１つ。
なので、ぜひ彼氏に「愛してるって言ってみて」と迫ってみてください。
たとえ言ってくれたとしても、目を合わせてくれなかったり、視線を逸らしてしまったりするなら、嘘をついている可能性もあります。
｜あなたを心配させないように行動する
彼氏があなたのことを本気で愛しているなら、あなたを心配させないように行動してくれるはずです。
連絡を無視したり、会えない状況を続けたりすることはほとんどないでしょう。
もし彼氏と連絡が取れなくなりがち、最近会う頻度が極端に減ってきていたりするなら、少し注意が必要です。
今回紹介したように、ちょっとした男性の行動からあなたへの本気度や愛情度を確かめることができるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
