距離を置かれるNG言動とは？男性から本命に選ばれる女性の「空気感」
好きな男性から「特別扱いされたい！」と思っても、頑張り方を間違えると逆効果に…。実はほとんどの男性は、“安心できる女性”に惹かれるものです。そこで今回は、男性が本能的に距離を置きたくなるNG言動と、本命に選ばれる女性が持つ「空気感」について解説します。
感情の起伏の激しさを見せる
笑ったり泣いたり怒ったり、気持ちがジェットコースターのように激しいのは決して悪いことではありません。でも、恋愛初期には刺激的に感じられたとしても、長く一緒に過ごすほど「疲れる」と感じる男性は少なくないのです。安定した関係を求める男性は“安心感”を重視しています。
自己中な態度を見せる
普段は素っ気ないのに、お願いがある時だけ急に甘えてくる…。そんな自己中な態度は、男性の中で「利用されてる？」という疑念につながります。逆に、日常の中で一貫して自然体で接している女性は「彼女なら信じられる」と本命候補になれるでしょう。
恋愛テクを駆使する
恋愛テクや駆け引きは一瞬の効果しかありません。むしろ「なんで素直にしてくれないんだろう？」と、男性に距離を置かれる原因になることも。男性から最終的に選ばれるのは、日常のやり取りで誠実さや温かさなどを示せる女性なのです。
男性が求めているのは“刺激的な彼女”より“安心できるパートナー”。意中の男性から本命視されたいなら、一方通行のアピールや駆け引きめいた行動ではなく、「素の魅力」で勝負してくださいね。
🌼ぜってー好きになれない。男性が「苦手」と感じる女性の特徴