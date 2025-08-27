溺愛の証拠はこれ。男性が「恋に本気になった時」に見せる言動とは

意中の男性との親密度が高まってきたとしても、その男性が本気で恋心を持ってくれているのかは、しっかり見極めたいところ。

一方的に「好意を持ってくれている」と勘違いしてしまえば、その親密になってきた関係も終了を迎えてしまうでしょう。

そこで今回は、男性が「恋に本気になった時」に見せる言動を紹介します。

小さな変化や悩みなどにすぐ気付いてくれる


男性は本気で女性のことを好きになると、相手の女性のことをよく観察するように。

そのため、女性の小さな変化や悩みなどに目ざとく気付いて、褒めてくれたり、励ましてくれたり、相談に乗ってくれたりするでしょう。

さり気ないボディタッチが増える


男性は本気で女性のことを好きになると、相手の女性に「触れたい」という気持ちが高まっていくもの。

そのため、さり気なくボディタッチをしてくることが増えるので、特定の男性から腕や肩に触れられる機会が増えてきているなら、本命サインでしょう。

他の女性よりも優しくしてくれる


男性は本気で女性のことを好きになると、相手の女性のことを特別扱いするように。

きっと、女性自身としても「なんか他の女性よりも優しくしてくれている」と感じる場面が増えていくはずです。

マメに連絡してきて、食事などに誘ってくる


男性は本気で女性のことを好きになると、相手の女性との接点を増やすように行動するもの。

そのため、小まめに連絡してきては食事などに誘ってくるはずです。

意中の男性の本心を確かめたいなら、ぜひ今回紹介した行動が増えていないかチェックしてみてくださいね。

