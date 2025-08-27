株式会社焦点工房は8月27日（水）、同社取り扱い製品を対象とした7月の売れ筋ランキングを公開した。交換レンズ、マウントアダプター（電子/非電子）の各1位～10位を紹介している。

同ランキングは、直営店における売れ筋商品および、すべての取引先カメラ店への売上金額をもとに集計した。

交換レンズ部門

交換レンズの売れ筋1位は、LIGHT LENS LABの「M 50mm f/1.5 Z21 ピアノブラック」だった。フランスの銘玉「Angenieux（アンジェニュー）50mm F1.5 Type S21」を現代版として再設計したというモデルで、外観の一部にはピアノブラック塗装を施した。ボケ味や収差による表現効果にも配慮したレンズ構成としている。世界限定600本。

非電子アダプター部門

1位：LIGHT LENS LAB M 50mm f/1.5 Z21 ピアノブラック 2位：銘匠光学 TTArtisan AF 75mm f/2 3位：銘匠光学 TTArtisan Tilt 50mm f/1.4 4位：七工匠 7Artisans 10mm F3.5 APS-C 5位：銘匠光学 TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye 6位：銘匠光学 TTArtisan 25mm f/2 C 7位：銘匠光学 TTArtisan AF 27mm f/2.8 APS-C 8位：銘匠光学 TTArtisan 50mm f/2 9位：銘匠光学 TTArtisan 10mm f/2 C ASPH. APS-C 10位：Viltrox AF 85mm F1.4 PRO

ライカMマウントレンズ→ソニーEマウントボディの「LM-SE M II」が首位を獲得。従来モデルより新たにフォーカスレバーと無限遠ロック機能を搭載し、“繰り出し”の操作性を向上した。ブラックとシルバーの2色をラインアップする。

電子マウントアダプター部門

1位：SHOTEN LM-SE M II（Mマウントレンズ→Eマウント変換）ヘリコイド付き 2位：SHOTEN LM-NZ M EX（Mマウントレンズ→Zマウント変換）ヘリコイド付き 3位：SHOTEN LM-LSL M II（Mマウントレンズ→Lマウント変換）ヘリコイド付き 4位：SHOTEN LM-SE M（L）（Mマウントレンズ→Eマウント変換）ヘリコイド付き 5位：SHOTEN LM-LSL-A（Mマウントレンズ→Lマウント変換） 6位：SHOTEN CFD-LM-A（FDマウントレンズ→Mマウント変換） 7位：SHOTEN M42-NZ（M42マウントレンズ→Zマウント変換） 8位：SHOTEN LM-FG M（Mマウントレンズ→Gマウント変換）ヘリコイド付き 9位：SHOTEN M42-SE M（M42マウントレンズ→Eマウント変換）ヘリコイド付き 10位：LIGHT LENS LAB M-L Macro（Mマウントレンズ→Lマウント変換）ヘリコイド付き

ソニーEマウントレンズをニコンZマウントボディに装着できる「ETZ21 Pro+」が電子マウントアダプター部門の1位となった。従来モデルから、カメラマウント部にゴムシーリングを施したほか、レンズ側の電子接点に高耐久コーティングを採用するなど改良している。

1位：Megadap ETZ21 Pro+（Eマウントレンズ→Zマウント変換） 2位：SHOTEN GTZ（コンタックスGレンズ→Zマウント変換） 3位：TECHART LM-EA9 MarkII（Mマウントレンズ→Eマウント変換） 4位：TECHART TZM-02（Mマウントレンズ→Zマウント変換） 5位：SHOTEN XTZ（Xマウントレンズ→Zマウント変換） 6位：FUNMOUNT FM-ETZ Pro（Eマウントレンズ→Zマウント変換） 7位：Fringer FR-FX071 [EF-FX Ultra]（EFマウントレンズ→Xマウント変換） 8位：Fringer FR-EFTG1（EFマウントレンズ→Gマウント変換）絞りリング付き 9位：MonsterAdapter LA-KE1（Kマウントレンズ→Eマウント変換） 10位：MonsterAdapter LA-FE2（Fマウントレンズ→Eマウント変換）