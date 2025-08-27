豪華な海の幸＆ライブキッチンが魅力！大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」

大江戸温泉物語の3つの宿泊施設、あわづグランドホテル、ホテル蘭風、Premium 白浜彩朝楽で開催中の「大江戸三つ星バイキング」

今回は、ホテル蘭風で提供されている「大江戸三つ星バイキング」を紹介！

市場直送の海の幸や、ライブキッチンで仕上げる出来たての料理、心躍る豪華なデザートまで、楽しめます☆

大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」

提供場所：ホテル蘭風

料金：宿泊料金に込み

特徴：市場直送の海鮮、ライブキッチン、季節ごとのフェア

「大江戸三つ星バイキング」は、「美味しいものを好きなだけ」楽しめる「食のエンターテイメント」

その名の通り、「ライブキッチン」「季節のフェアと豪華食材」「ご当地の味覚」という三つの柱を軸に、訪れるたびに新しい発見と感動を体験できます☆

五感で味わうライブキッチン

バイキングの目玉は、シェフが目の前で調理するライブキッチン。

出来たてならではの格別な味わいはもちろん、活気あふれるパフォーマンスも食事の時間を盛り上げます。

焼きたて牛ステーキ

ライブキッチンで一番の人気を誇る、熱々の鉄板で焼き上げられる牛ステーキ。

香ばしい香りとジュージューという音が食欲をそそります。

揚げたて天ぷら

サクサクの衣をまとった揚げたての天ぷらも外せません。

定番の海老や魚介に加え、季節ごとの旬の野菜が楽しめるのも魅力。

揚げたてならではの食感を、お塩や天つゆでシンプルに味わえます☆

海鮮浜蒸し

自身のテーブルにあるせいろで楽しめる海鮮浜蒸し。

カニやホタテなどの貝類を好きなだけいただけます☆

握り寿司

新鮮なネタのお寿司。

本まぐろや中トロ、サーモンなど多彩なラインナップが揃います。

好きなネタを好きなだけ味わえる、寿司好きにはたまらないコーナーです。

市場直送お刺身の舟盛り

バイキング会場でひときわ目を引く、市場直送の新鮮な海の幸が満載の「お刺身の舟盛り」

水揚げされたばかりの旬の魚介類が豪華に盛り付けられており、見た目にも華やかです。

ご当地グルメ

全国に展開する大江戸温泉物語ならではの、その土地の味を大切にした「ご当地グルメ」

その地域を代表する郷土料理がバイキングに並びます。

ホテル蘭風では、大村寿司やあごだし茶碗蒸しなど、長崎ならではのメニューを堪能できます☆

朝から元気になる朝食バイキング

朝食も、和食派も洋食派も大満足の多彩なメニューが揃います。

一日の始まりを、美味しい朝ごはんで元気にスタートできます☆

自分だけの「特撰海鮮丼」

朝食バイキングの楽しみは、なんといっても自分で作る「特撰海鮮丼」

本まぐろやサーモン、イカ、ネギトロなど、好きな具材を好きなだけご飯に乗せて、自分だけのオリジナル丼が作れます。

料理人の出汁巻き玉子

ふわふわの出汁巻き玉子。

出汁の優しい香りが広がる、朝食の人気メニューです。

種類豊富な焼き立てパン

クロワッサンやデニッシュなど、ホテルで焼き上げたパンも種類豊富に用意されています。

洋食派には嬉しい、ジャムやバターと共に楽しむ、焼き立てパンの香ばしい味わい。

心ときめくデザート

食事の締めくくりには、特製のデザートを。

ケーキからアイス、フルーツまで、別腹をしっかり満たしてくれるラインナップです。

食べ放題ハーゲンダッツ アイスクリーム

そして、なんと人気のハーゲンダッツ アイスクリームも食べ放題！

バニラやストロベリー、グリーンティーといった定番フレーバーが用意されているのも嬉しいポイントです。

特製スイーツ

フルーツをふんだんに使ったショートケーキやタルト、なめらかな口当たりのプリンなどのスイーツ。

見た目も可愛らしく、どれにしようか選ぶ時間も楽しめます。

また、食後のお口直しにぴったりの、みずみずしいフレッシュフルーツ。

季節によって内容は変わりますが、彩り豊かなフルーツが常時数種類用意されています。

料理人が腕を振るうライブキッチンから、季節を感じる豪華食材、そして心ゆくまで楽しめるデザートまでそろった豪華なバイキング。

「大江戸三つ星バイキング」は、お腹も心も満たされる、まさに三つ星級の食体験が待っています。

大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」の紹介でした。

