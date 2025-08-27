豪華な海の幸＆ライブキッチンが魅力！大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」
大江戸温泉物語の3つの宿泊施設、あわづグランドホテル、ホテル蘭風、Premium 白浜彩朝楽で開催中の「大江戸三つ星バイキング」
今回は、ホテル蘭風で提供されている「大江戸三つ星バイキング」を紹介！
市場直送の海の幸や、ライブキッチンで仕上げる出来たての料理、心躍る豪華なデザートまで、楽しめます☆
大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」
提供場所：ホテル蘭風
料金：宿泊料金に込み
特徴：市場直送の海鮮、ライブキッチン、季節ごとのフェア
「大江戸三つ星バイキング」は、「美味しいものを好きなだけ」楽しめる「食のエンターテイメント」
その名の通り、「ライブキッチン」「季節のフェアと豪華食材」「ご当地の味覚」という三つの柱を軸に、訪れるたびに新しい発見と感動を体験できます☆
五感で味わうライブキッチン
バイキングの目玉は、シェフが目の前で調理するライブキッチン。
出来たてならではの格別な味わいはもちろん、活気あふれるパフォーマンスも食事の時間を盛り上げます。
焼きたて牛ステーキ
ライブキッチンで一番の人気を誇る、熱々の鉄板で焼き上げられる牛ステーキ。
香ばしい香りとジュージューという音が食欲をそそります。
揚げたて天ぷら
サクサクの衣をまとった揚げたての天ぷらも外せません。
定番の海老や魚介に加え、季節ごとの旬の野菜が楽しめるのも魅力。
揚げたてならではの食感を、お塩や天つゆでシンプルに味わえます☆
海鮮浜蒸し
自身のテーブルにあるせいろで楽しめる海鮮浜蒸し。
カニやホタテなどの貝類を好きなだけいただけます☆
握り寿司
新鮮なネタのお寿司。
本まぐろや中トロ、サーモンなど多彩なラインナップが揃います。
好きなネタを好きなだけ味わえる、寿司好きにはたまらないコーナーです。
市場直送お刺身の舟盛り
バイキング会場でひときわ目を引く、市場直送の新鮮な海の幸が満載の「お刺身の舟盛り」
水揚げされたばかりの旬の魚介類が豪華に盛り付けられており、見た目にも華やかです。
ご当地グルメ
全国に展開する大江戸温泉物語ならではの、その土地の味を大切にした「ご当地グルメ」
その地域を代表する郷土料理がバイキングに並びます。
ホテル蘭風では、大村寿司やあごだし茶碗蒸しなど、長崎ならではのメニューを堪能できます☆
朝から元気になる朝食バイキング
朝食も、和食派も洋食派も大満足の多彩なメニューが揃います。
一日の始まりを、美味しい朝ごはんで元気にスタートできます☆
自分だけの「特撰海鮮丼」
朝食バイキングの楽しみは、なんといっても自分で作る「特撰海鮮丼」
本まぐろやサーモン、イカ、ネギトロなど、好きな具材を好きなだけご飯に乗せて、自分だけのオリジナル丼が作れます。
料理人の出汁巻き玉子
ふわふわの出汁巻き玉子。
出汁の優しい香りが広がる、朝食の人気メニューです。
種類豊富な焼き立てパン
クロワッサンやデニッシュなど、ホテルで焼き上げたパンも種類豊富に用意されています。
洋食派には嬉しい、ジャムやバターと共に楽しむ、焼き立てパンの香ばしい味わい。
心ときめくデザート
食事の締めくくりには、特製のデザートを。
ケーキからアイス、フルーツまで、別腹をしっかり満たしてくれるラインナップです。
食べ放題ハーゲンダッツ アイスクリーム
そして、なんと人気のハーゲンダッツ アイスクリームも食べ放題！
バニラやストロベリー、グリーンティーといった定番フレーバーが用意されているのも嬉しいポイントです。
特製スイーツ
フルーツをふんだんに使ったショートケーキやタルト、なめらかな口当たりのプリンなどのスイーツ。
見た目も可愛らしく、どれにしようか選ぶ時間も楽しめます。
また、食後のお口直しにぴったりの、みずみずしいフレッシュフルーツ。
季節によって内容は変わりますが、彩り豊かなフルーツが常時数種類用意されています。
料理人が腕を振るうライブキッチンから、季節を感じる豪華食材、そして心ゆくまで楽しめるデザートまでそろった豪華なバイキング。
「大江戸三つ星バイキング」は、お腹も心も満たされる、まさに三つ星級の食体験が待っています。
大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 豪華な海の幸＆ライブキッチンが魅力！大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」 appeared first on Dtimes.