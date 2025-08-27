大林素子が自身の公式Xで、田中樹（SixTONES）との舞台裏ショットを公開した。

【写真】田中樹と大林素子の『ぼくらの七日間戦争』舞台裏ショットなど

■「皆様、お待たせ致しました。我らが座長、樹君とのお写真」（大林）

大林と田中は9月2日まで東京建物 Brillia HALLで開催されている舞台『ぼくらの七日間戦争 2025』で共演。舞台は、大阪、京都、愛知、熊本をまわり、東京凱旋公演の11月9日まで続く。大林は相原園子役、田中は主人公の菊地英治役を演じる。

大林は「皆様、お待たせ致しました。我らが座長、樹君とのお写真」「今日も麗しいです」などと添えて舞台裏ショットを披露。

田中の名前が書かれた青いのれんの前で、黒いタンクトップ姿でピースする田中と、田中を引き立てるように両手を差し出してニッコリほほ笑む大林のツーショットとなっている。

「中学生らしくてかわいい」「親子のよう」「ふたりとも美しい」「舞台素晴らしかったです」などといったファンの声が続々と到着している。

なお、舞台の公式Xでは、大林や田中を含むキャストの集合ショットも公開されている。

■青いのれんの前でピースする田中に手を差し出す大林

■思い思いのポーズを決めたキャスト集合ショット