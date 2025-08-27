右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手が26日（日本時間27日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてメンフィス戦に先発。3度目のリハビリ登板となった今回は、3回2／3を投げて5安打3失点、4三振2四球という内容。

球速としては、復帰後最速となる98.8マイル（約159.0キロ）もマークしたが、メジャー復帰時期については早くても9月上旬となりそうだ。



■4回に捕まり“ノルマ”を達成できず

■メジャー復帰は9月上旬以降か

佐々木は初回、先頭を四球で歩かせると次打者に右前打を浴びて、いきなり無死一、三塁のピンチ。1死後に犠飛を打たれ、1点を失った。2回は先頭に中前打を許したものの、後続を抑えて無失点で切り抜けた。3回は三者凡退に仕留め、このまま調子に乗るかと思われたが、4回に暗転。2死から3連打を浴びて1点を失うと、続く打者にも四球を与え、満塁となったところで降板した。デーブ・ロバーツ監督は25日（同26日）の段階で「今回は4回か5回くらいは投げてもらいたい」とコメントしていたが、前回と同じく今回も“ノルマ”を達成できなかった。結局、3回2／3を投げて5安打3失点で降板した右腕。打者17人に対して75球投げ、ストライクは47球だった。この日はフォーシームとスプリットの2球種で挑み、持ち球のスライダーや新たに習得したツーシームなどは封印した。米スポーツメディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者は、佐々木の投球について「ロウキ・ササキの速球は最速98.8マイル（約159.0キロ）を記録し、2回空振りを奪った。彼はこれまでのリハビリ登板で100球ほど速球を投げているが、空振りを奪ったのはそのうち3球だけだ」と自身のXで指摘した。平均球速も96マイル（約154.4キロ）をマークし、これまでのリハビリ登板の中では最もボールは走っていた。しかし、アルダヤ記者が記したように空振りを取れない。SNSユーザーからも「速球で空振りが取れたのは100球投げて3球だけと言うのか。それはマジでヤバいよ」や「空振りする率が低いな」「彼の速球はイージーなターゲット」「今季残りは3Aにとどまっていいよ」などという反応があがった。ドジャースの先発投手陣は現在、山本由伸、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、クレイトン・カーショー、大谷翔平、エメット・シーハンで回しており、必ずしも佐々木を必要とする状況にはない。ロバーツ監督は今後も3Aでの登板を示唆しており、復帰が当初予定されていた8月下旬から9月上旬以降にずれ込むことは必至な情勢となっている。



