タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と、日本野球機構（NPB）がコラボレートした「プロ野球トミカ」の第2弾として、12球団のマスコットがオリジナルカーに乗ったトミカ「プロ野球トミカ2025」（12種）を、8月30日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。

「トミカ」と昨年90年を迎えた「プロ野球」とのコラボ商品「プロ野球トミカ」の第2弾。12球団のマスコットが、第1弾とは異なるデザインのユニフォーム（ビジターユニフォームなど）と新デザインのオリジナルカーを運転して、球場へ入場する雰囲気をトミカで表現した。

第1弾の発売時には、球団のマスコットが手のひらサイズのフィギュアになりオリジナルカーを運転する姿が、「思わず全種類集めたくなる可愛さ」とSNSで多くの反響を呼んだ。年齢性別問わず幅広い層から好評を得て、第2弾の商品化が決定した。

マスコットは手足を動かしポージングをすることや乗り降りができる仕様で、フィギュアとしても楽しむことができ、トミカファンにも野球ファンにも満足してもらえる仕上がりを目指した。

「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、今年55周年を迎える。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では3世代にわたって愛されている。現在までに、タカラトミーグループから発売した「トミカ」シリーズは、国内外累計1万種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。

［小売価格］各1100円（税込）

［発売日］8月30日（土）

