Ｎｅｔｆｌｉｘのアニメ映画『ＫＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ』などの人気により、韓国文化への関心が高まる中、今年の韓国国立中央博物館の来館者数が過去最多を更新した。

２６日、国立中央博物館によると、今年１月１日から今月２５日までの来館者数は暫定で４１８万９８２２人と集計された。これは昨年１年間の来館者数（３７８万８７８５人）を大きく上回る数字だ。

さらに、年間来館者数が初めて４００万人を突破し、最多記録を打ち立てた２０２３年（４１８万２８５人）もすでに超えている。現在のペースで推移すれば、１９４５年の博物館開館以来、初めて年間５００万人突破が見込まれる。博物館８０年の歴史で初の快挙となる。

博物館関係者は「常設展示室の来館者を中心に集計した暫定数値であり、劇場『龍（ヨン）』や教育プログラムの参加者などを含めれば、さらに増加する可能性がある」と説明した。

国立中央博物館は近年、来館者数が着実に増加している。今年１〜２月は月ごとに５１万人、５４万人を記録し、２カ月連続で５０万人を突破。７月には７４万７６７９人に達した。

先月時点で１日平均約２万４０００人が博物館を訪れていた計算となる。今月もすでに７０万人を超えたと推定されている。

最近、世界中で『ＫＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ』のブームが続いており、博物館や博物館グッズ「ミュッズ（ミュージアム・グッズ）」など、韓国文化全般への関心が高まっているとの分析もある。

博物館側は「映画に登場する『カッ（伝統的な韓国の帽子）』や『虎』といった伝統的なモチーフが話題となり、韓流がＫ−ＰＯＰやＫ−フードを超えてＫ−伝統へと拡大している」と語った。