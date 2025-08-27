Photo: SUMA-KIYO

水筒やペットボトルなどの細長い容器は、洗ったあとになかなか乾かず、水滴が残りがち。

湿った状態が続くと、カビや雑菌、ニオイなどの元になりそうで、気になるんですよね…。

乾きにくいボトルも素早く乾燥

Photo: SUMA-KIYO

そんな問題を解決してくれたのが、3COINSから発売されている「オープンスピーディーボトルドライヤー（660円）」。ボトルの内部を素早く乾かしてくれる便利グッズです。

Photo: SUMA-KIYO

使い方はとってもシンプル。スティック状の本体にボトルを逆さにしてかぶせるだけ。スティックに入っている吸湿性の高い「多孔質セラミックス」が湿気を取り込み、ボトルの内部を効率よく乾かしてくれます。

これまでこのような口の狭いタイプのボトルはなかなか乾いてくれませんでしたが、これを使えば夜に洗った水筒も翌朝にはすっかり乾いていました。

2本同時に乾燥

Photo: SUMA-KIYO

っと、ここまでは他でも見かける構造なのですが、なんとこの「オープンスピーディーボトルドライヤー」は真ん中をぱかっと2つに開くことで、ボトルを2本同時にセットできるんです。

これはナイスアイデアですよね。使わないときは閉じておくことでスペースを取らず、キッチンの片隅にスッと収まってくれます。

Photo: SUMA-KIYO

また、我が家ではジップロックのような袋類を乾かすのにも大活躍。普段はなかなか水気が切れず困る保存袋も、スティックを2本に開いた状態でかけておくだけで、簡単に乾燥させることができました。

脱臭効果も

Photo: SUMA-KIYO

水分だけでなく、嫌な匂いを一緒に取り除いてくれるのも、大きな特徴。

・湿気を吸う → 雑菌の繁殖を抑える → 匂いの発生を防ぐ ・多孔質セラミックスが匂い分子を吸着 → 匂いを軽減する

といった具合で、乾燥と同時に脱臭効果も期待できるんです。僕は水筒にコーヒーを入れることが多いのですが、これで乾かすとしっかりニオイも取れるので、違う飲み物を入れたいときにも助かっています。

3COINSのオープンスピーディーボトルドライヤー、1つあると水筒やボトルを乾かすのがぐっとラクになりますよ。

サーモス 真空断熱ケータイマグ 500ml ブラック 2,227円 Amazonで見る PR PR

Source: 3COINS