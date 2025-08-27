ホテルニューグランドは、9月1日から、ホテル伝統の“ローストビーフ”を主役にした華やかな彩りの洋風おせち「ローストビーフおせち三段重」（限定50個）と「ローストビーフおせち二段重」（限定100個）の予約を開始する。



「ローストビーフおせち 二段重」

メインのローストビーフには、赤身と脂身のバランスが良いブランド牛“瑞穂牛”のロース肉を使用し、噛むほどに肉の旨味が口いっぱいに広がる贅沢な味わいを堪能できる。クリーミーで大粒なキャビアや鮑のマリネ、オマール海老のテリーヌなど、ワインやシャンパン、日本酒、そしてビールでも箸が進む、贅沢な食材を使用した豪華なおせちとなっている。新たな年を迎えた慶びを祝う笑顔の集いの食事に、大切な人への新年の挨拶を兼ねた贈り物に、来年の幕開けにふさわしい華やかなおせちを楽しんでみてほしいという。

［販売概要］

予約期間：9月1日（月）〜12月12日（金）

※売り切れ次第予約受付終了

小売価格：

限定50個 ローストビーフおせち 三段重（5人前・全16品）：5万7000円

限定100個 ローストビーフおせち 二段重（3〜4人前・全13品）：4万円

（すべて税・送料込）

予約方法：公式オンラインショップ

届け日：12月30日（火）（冷凍配送）

※配送は、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、山口県を除く本州エリアに限定

問い合せ：営業企画部045−681−1841（代） 平日10:00〜17:00

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp