ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、新しい年の幕開けにふさわしい華やかな和・洋・中のおせち全52品が味わえる豪華三段重の予約受付をオンラインでは9月1日から開始する。店頭および電話での予約は9月16日から受付を開始する。

三段のお重に美しく並ぶのは、和・洋・中の各シェフたちが、厳選された高級食材を贅沢に使用しひとつひとつ丁寧に作りあげたおせちの数々。

一の重は、日本伝統の「和」のおせち。職人が丹精込めて作った黒豆や伊達巻、数の子など縁起物のほか、厚切りの鮑にいくらをのせた松前漬けなど、豪華食材を伝統的な手法で仕上げた正月料理が並ぶ。二の重は、見た目も華やかな「洋」のおせち。フォアグラやテリーヌ、コンフィなど、フレンチのシェフが腕を振るった本格フランス料理を詰め合わせた。三の重は、中華街を擁する横浜ならではの「中」のおせち。たっぷり入ったずわい蟹の甘酢漬けや鮑の姿煮、フカヒレの煮こごりなど、贅を尽くした中国料理の数々を愉しんでほしい考え。

「おせち料理 2026」は、9月1日〜10月31日にオンラインで予約すると、早期予約特典として通常価格から10％割引する。また、贈答に便利な「おせち料理 引換券」も用意している。

来年が素晴らしい年になるよう心を込めて用意したホテル特製のおせちで、笑顔溢れる新春を迎えてほしい考え。

［「おせち料理 2026」〜和・洋・中 三段重〜販売概要］

予約期間︓9月1日（月）11:00〜12月12日（金）17:00（オンライン）

9月16日（火）11:00〜12月12日（金）17:00（店頭・電話）

※オンライン早期予約特別料金は9月1日（月）〜 10月31日（金）23:59まで。数量限定のため販売数の上限に達し次第、予約受付終了となる

販売店舗︓グルメ＆スーベニール「アイ マリーナ」（2階）

料金︓5万4000円（オンライン早期予約特別料金 4万8600円）（すべて税込）W

サイズ（内寸）：23.2cm×23.2cm×高さ4.5cm

受取方法︓店頭または宅配

※1個につき別途送料1900円（税込）／神奈川県・東京都（離島を除く）限定

受取日時︓店頭は12月31日（水）10:00〜18:00、宅配は12月31日（水）

予約・問い合わせ：045−223−2366（アイ マリーナ直通／11:00〜18:00、土日祝10:00〜）

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル＝https://www.icyokohama-grand.com