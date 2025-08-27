母「離婚おめでとう」差し出されたのは【高級ジュエリーの紙袋】続く母の『愛の言葉』に、思わず涙

離婚届を提出した帰り道、「シングルマザーとしてちゃんと息子を育てていけるのか」と責任の重さと心細さに押しつぶされそうになっていた、筆者の知人のB子さん。

そんな彼女に連絡をくれたのは、同じくシングルマザーの実母でした。

離婚成立

同じくシングルマザーとしてたった一人で自分を育ててくれた母。その母からの大切なプレゼントは、私に大きな自信をくれました。新しい人生の始まりに、その指輪は心強いお守りになったのです。何があっても母が側にいてくれる、きっと未来は明るいはず、そんな強い気持ちで息子を育てていこうと決心しました。

【体験者：30代女性・会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

ltnライター：大城サラ

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。