TWS、夏休みを満喫！“親友”6人の絆あふれるエピソードに感涙「悩みに寄り添ってくれた」

TWSが、オリジナルコンテンツを通じて夏休みを満喫した。

【写真】TWS、日本の夏を満喫！「エモすぎ…」

TWSは8月26日、公式YouTubeチャンネルおよびグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、オリジナルコンテンツ『TWS：CLUB』の新エピソード「夏休みの最終日#2」を公開した。

2週間にわたり配信された今回のエピソードでは、夏休みの終わりにシンユの家に集まった6人の“親友”が、最後の休暇を思いきり楽しむ姿が描かれた。

彼らは“リンゴジャム作り”に挑戦したが、リンゴの果肉を削りすぎたり、集めた果肉を床に落としたりとドタバタな料理スキルを披露した。メンバーの茶目っ気あふれるブーイングで、現場はさらに盛り上がった。その後、完成を待つ間には様々なゲームにも挑戦し、夢中になって盛り上がる姿や子どものようなやりとりで視聴者の笑いを誘った。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

この日のハイライトは「匿名トーク」だ。6人は匿名チャットを通じて、普段は言えなかった言葉を互いに伝え合った。「あなたの絹のような声が聴けて幸せだった」「あなたに一目惚れしてしまった」など、大げさなメッセージを次々と送り、現場は大爆笑に包まれた。シンユは「僕たちみんな“クレイジー”な一面を持っているみたい。隠しているだけだ」とコメントし、笑いを誘った。

チャットが続くと、温かいエピソードも続々と飛び出した。「黙々とチームを引っ張ってくれてありがとう」「自分から言えない悩みに寄り添ってくれた」「ステージについて常に考え、全力で向き合う君の姿に驚かされることが多い」など、真心のこもった言葉が交わされ、最後は「ベストフレンドになってくれてありがとう」と感動的なメッセージで締めくくられた。

『TWS：CLUB』は、ステージ外で見せるTWSの格別なバラエティセンスを収めたオリジナルコンテンツだ。6人のメンバーの親しみやすくお茶目な姿はもちろん、ユーモアあふれる演出と編集で、ファンが気軽に楽しめる“ご飯のお供”のようなバラエティを目指している。

なお、TWSは9月15日に千葉・蘇我スポーツ公園にて開催される日本最大級の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演する。さらに10月には新アルバムをリリースし、本格的な音楽活動を再開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）