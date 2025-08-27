現在から未来を照射して見せたアルピーヌの車づくりとは｜創業70周年の夏、地元ディエップにて
フランス北部ノルマンディ地方の港町ディエップ。エンスージャスト界隈には言わずと知れたアルピーヌの本拠地だが、アルピーヌが創業70周年を迎えた今夏は、これまでになく熱っぽい雰囲気が漂っていた。というのも、アルピーヌ・ブランドの未来を切り開く新世代BEV「A390」の市販バージョンが、ここディエップでワールドプレミア発表されたのだ。数年前から示してきた「ドリーム・ガレージ・コンセプト」の2台目としてBEVのホットハッチたるA290に続くBEVだが、開発コンセプトは「5シーターのA110」だったという。
【画像】アルピーヌの創業70周年で盛り上がる、本拠地のフランス・ディエップ（写真14点）
アルピーヌはA390を単なるSUVクロスオーバーではなく、あえて「スポーツ・ファストバック・クーペ」と定義する。発表会の場で当時、まだルノー・グループCEOの立場にあったルカ・デ・メオは、「スピリットはテクノロジーに優る」と力強く説きながら、着任早々に訪れた5年前は、ディエップ工場の事業を維持する車両開発プロジェクトはなく、F1チームはコスト面でも持て余されているような状況だったと、述懐した。今にして思えば、道筋をつけられたという感覚だったのかもしれない。プラダで知られるケリング・グループへ発っていったとはいえ、カーガイとして知られる彼としてはアルピーヌに足跡を刻み、貢献ができたことに一定の満足を見い出していただろう。そもそもアルピーヌの復活計画に2010年代前半、ゴーサインを出したのはステランティス・グループの前CEOにして旧PSA会長、前職はルノー・グループの副社長だったカルロス・タヴァレスだが、彼も復活の道筋をつけたところでルノーを辞したものの、今もアルピーヌの関係者から評判は悪くない。いわばアルピーヌは直近の歴史においても、歴代のルノー経営メンバーが個人的な情熱と敬意をもって接する対象だったのだ。
だからこそA110は、アルピーヌとして20数年の市販車にも関わらず、軽快だが奥行きの深いハンドリングやドライビングフィールで評論家や乗り手を魅了し、賞賛を集め続けている。その動的質感をいかに電動車で受け継いで実現するか、そこにアルピーヌ・ブランドの連続性が問われる。
A390の大きな特徴は、前輪に1基、後輪左右に1基ずつ、計3基のモーターを備える独自のAWDシステムだ。後輪の左右を独立制御するアクティブ・トルク・ベクタリングは、コーナーを旋回中に外側車輪へ積極的に駆動力を配分することで、2.2トン近い車重を意識させない軽快さを実現しているという。パワートレインのワークショップを担当したエンジニア諸氏の言葉を借りれば、実際にドライバーの誰もが「1800kg程度に感じられる」のだという。
サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン式で、ミシュランと共同開発されて「A39」のコードが与えられた専用タイヤは、21インチでもっともスポーティなパイロットスポーツ4Sを筆頭に、20インチのパイロットスポーツEVおよびクロスクライメート3と、求めるパフォーマンスに応じて3種類ものコンフィギュレーションをきめ細かに用意している。
パワートレインについては、89kWhのNMCバッテリーを搭載し、最上位グレードの「GTS」では476ps・808Nmを発揮し、0-100km/h加速は3.9秒、航続距離は最大555kmを実現しているという。急速充電は190kW対応で、V2L対応の双方向給電機能も備えるなど、BEVとしての実用的拡張性も抜かりない。
またインテリアはブルーとホワイトのコントラストで彩られ、正面の12.3インチのメーターパネルに加え、12インチの縦型タッチスクリーンがシームレスにチルトするようにドライバーを囲むなど、BEVでありながらドライバーズカーであることを演出している。5名定員に加えてラゲッジ容量は532ℓを確保するなど、多用性も申し分ない。しかも13個のスピーカーをもつドゥヴィアレによるオーディオシステムには、モーター音を独自のアルゴリズムによって処理して走行サウンドへと昇華させるアルピーヌ・ドライブ・サウンドをも備える。フェイクのエンジン音を鳴らして満足するのではなく、BEVにおけるドライビングプレジャーを真摯に追及する姿勢を鮮明にしているのだ。
