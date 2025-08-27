「スーパースタイルの良い妊婦」蜂谷晏海、デニムコーデで圧巻スタイル披露！ 「母も子も強くなれた」
タレントの蜂谷晏海さんは8月27日、自身のInstagramを更新。デニムのコーディネート姿を披露しました。
【写真】蜂谷晏海、デニムコーデで圧巻スタイル披露！
この投稿にファンからは、「すてきです」「かわいい」「デニム姿いい」「本当スーパースタイルの良い妊婦さん」といった温かい声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「デニム姿いい」蜂谷さんは「ベビバーグちゃん、しばらく突発性発疹で更新が空いてしまいました！今はもうすっかり元気になり、またトコトコ歩いて笑顔いっぱいに戻りました また1つ、母も子も強くなれた気がする」とつづり、3枚の写真を投稿。白いトップスにジーンズを合わせたコーディネートを披露しました。おなか周りのフリルがアクセントになっていて、とてもかわいらしい雰囲気。スタイルの良さが際立っています。
「ママになってから、さらに輝いている」蜂谷さんは17日の投稿で、「妊婦生活も折り返しになり、おなかも大きくなってきたよ」とつづり、黒いトップスに白いロングスカートを合わせたコーディネートを披露。コメントでは、「PRADAちゃんのバックかわいいです」「ママになってから、さらに輝いている」「ファッションセンスも良過ぎてとてもキレイめでお似合い」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
