菊地亜美、子どもとのハワイ旅行ショットに羨望の声「幸せそう」「ハグしてるの可愛い」
【モデルプレス＝2025/08/27】タレントの菊地亜美が8月26日、自身のInstagramを更新。子どもとのハワイ旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】菊地亜美、子どもとのハワイ旅行ショットが悶絶級の可愛さ
菊地は「ハワイでは、日本にいる時はこんなにゆっくりすることないというくらいゆっくりした時間を過ごせて、とてもリフレッシュできたよ」とハワイでの家族旅行を報告。「美味しいものも沢山食べました」と食事の写真や、子どもを抱っこする写真、子ども同士がハグしている写真などを多数披露している。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「リフレッシュできてよかった」「素敵な時間」「ハグしてるの可愛い」「癒される」といったコメントが寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊地亜美、子どもとのハワイ旅行ショットが悶絶級の可愛さ
◆菊地亜美、子どもとのハワイ旅行ショット公開
菊地は「ハワイでは、日本にいる時はこんなにゆっくりすることないというくらいゆっくりした時間を過ごせて、とてもリフレッシュできたよ」とハワイでの家族旅行を報告。「美味しいものも沢山食べました」と食事の写真や、子どもを抱っこする写真、子ども同士がハグしている写真などを多数披露している。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「リフレッシュできてよかった」「素敵な時間」「ハグしてるの可愛い」「癒される」といったコメントが寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】