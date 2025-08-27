Areeam×ミッキーマウス♡秋のDisney Collectionが新登場
プロデューサーあいにゃんが手掛けるブランド「Areeam（アリーム）」から、ディズニー好き必見の新作が到着します。9月5日（金）20時より、自社ECサイト「STRIPE CLUB」とZOZOTOWNで「Disney Collection ミッキーマウス」を発売。今回はミツマルモチーフをアクセントに、トップス・ワンピース・パーカー・スカートの全4型を展開。秋のおしゃれをシックに彩るラインアップに注目です♡
Areeam×ミッキーマウス新作の魅力
今回のコレクションは、ミッキーマウスの愛らしさをシックに落とし込み、大人の女性も楽しめる仕上がり。
ドット風のシェイプ柄やボタンデザインなど、さりげないミッキーの遊び心が散りばめられています。さらに『Disney THE MARKET』で先行販売された人気アイテムも登場。ファンにはたまらないラインアップです。
4型すべてのアイテム詳細をご紹介
ミッキー/シェイプ柄シアーインナートップス
価格：9,200円
大きなボウタイリボンが印象的なトップス。胸元のシアー素材にミッキーシェイプをドット風に散りばめ、華やかさをプラス。
サイズ：フリー（カラー：Off White/Black）
ミッキー/レース付きプリーツシャツワンピース
価格：14,900円
胸元のレースとプリーツデザインが上品な1枚。フロントボタンにミッキーシェイプをあしらい、厚手の裏地付きで秋冬に活躍。
サイズ：フリー（カラー：Light Pink/Light Beige）
ミッキー/レオパード柄パーカー
価格：11,900円
隠れたミツマルアートが遊び心あるパーカー。リラックス感がありながらも秋のコーデに映えるアイテム。
サイズ：フリー（カラー：Light Beige）
ミッキー/レオパード柄チュールスカート
価格：11,500円
繊細なチュールにレオパード柄を重ね、フェミニンかつ大人っぽい印象に。パーカーとセットアップ風にも着用可能。
サイズ：フリー（カラー：Light Beige）
秋のおしゃれはAreeam Disney Collectionで♡
「Areeam Disney Collection ミッキーマウス」は、大人の女性にぴったりなシックさと遊び心を兼ね備えたラインアップ。
シアートップスやプリーツワンピースで上品に、レオパード柄アイテムでモードにと、幅広いコーデが楽しめます。ディズニーファンならずとも心惹かれる特別な4型。
秋のワードローブに迎えて、自分らしい輝きを纏ってみてくださいね♪