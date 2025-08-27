機能性ウェアの製造、販売を行う株式会社りらいぶは２７日、男子プロバスケットボールＢリーグのオフィシャルパートナーに就任したと発表した。この日都内で会見を行い、Ｂリーグの島田慎二チェアマンは「いつかご一緒したいと思っていた。話を重ねてこういう場に立てて光栄」と契約に喜びの声を上げた。

同社の佐々木貴史代表取締役は新技術の「リライブエンジン」を全選手のユニホームに搭載すると発表。島田チェアマンは「パフォーマンスやけがのない状況につながってほしい。アスリートだけではなく、多くの方の助けになればという思いが強くあるので、そういう人たちにもＢリーグの選手の活躍が伝わることで、佐々木社長の思いに貢献できれば」と期待を寄せた。

会見には現役選手の新沼康生（仙台）、佐藤卓磨（名古屋Ｄ）、大橋大空（横浜ＥＸ）、タレントの副島淳も参加した。新沼は「まだ着用はしていないがこれからの試合が楽しみ」と話し、佐藤は「昨シーズン大きなけがをしてリハビリ中なので、今後サポートいただけるのはありがたい」と感謝した。

併せて新アワードの「ＭＶＶりらいぶ賞」の設立も発表された。３３歳以上のベテラン選手を対象とし、受賞者には賞金５０万円とリライブ製品が送られる。２６歳の大橋は「技術の後押しをもらいながら、先々にこういう賞に選んでいただけるように、毎日努力していきたい」とコメント。高校までバスケに打ち込んでいた副島は「どんどん同世代の選手が少なくなる中で、ベテランの選手にスポットを当てるのは画期的」と話した。