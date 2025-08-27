タカノフルーツパーラーの秋限定♡シャインマスカット「水玉ぶどうティアラ」登場

タカノフルーツパーラーから、旬のぶどうを存分に堪能できる秋限定メニューが登場します。2025年9月1日（月）から9月30日（火）まで開催される「タカノフルーツティアラ 水玉ぶどう～シャインマスカット～」は、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーを楽しめる贅沢なプラン。さらに平日午後限定で、自家製ぶどうシャーベットを使った特別なミニパフェもご提供されます。

平日限定のぶどうシャーベットパフェ

9月の平日午後3時からは、特別メニュー「自家製ぶどうシャーベットのミニパフェ」が登場。

店内で製造されるぶどうシャーベットに、香り高いぶどうソース、ほろ苦さがアクセントのコアントローゼリー、なめらかなディプロマットクリームを重ねた、爽やかで大人の味わいを楽しめる一品です。

彩り豊かなアフタヌーンティーセット

タカノフルーツティアラ 水玉ぶどう～シャインマスカット～

アフタヌーンティーは3段構成で、フルーツやスイーツがたっぷり。上段にはレアチーズと白ぶどうゼリーの2層仕立て。中段にはピスタチオマカロンやぶどうのミニタルト、大福風生春巻き、アップルパイ。

下段では和梨のサンドウィッチや赤ぶどうとトマトのオープンサンド、スイカと青ぶどうの和風マリネなどが並びます。季節の果物とスイーツが織りなす彩り豊かなラインナップで、心まで満たされるひとときに♡

予約方法と料金のご案内

「タカノフルーツティアラ 水玉ぶどう～シャインマスカット～」は、お一人様5,500円（税込）、6歳～12歳は3,300円（税込）、6歳未満は無料。

利用時間は120分で、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を楽しめます。

提供時間は指定枠があり、予約優先制。当日でも空席があれば案内可能です。なお、2025年9月1日以降は予約方法がWeb限定となり、最大4名様まで予約可能。

5名以上の場合は2枠に分けて同名で予約し、備考欄にグループ利用の旨を記載する必要があります。

秋の味覚を楽しむ特別なひとときを

シャインマスカットを中心に、旬のぶどうや和梨、スイカなど多彩なフルーツを味わえるタカノフルーツパーラーのアフタヌーンティー。

彩り豊かなスイーツや軽食、さらにカットフルーツ食べ放題まで楽しめるのは、この9月限定です。大切な人と一緒に、秋ならではの特別なティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♪