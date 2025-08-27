TIRTIR新作チーク『AIRY BLOOM MESH BLUSH』で透明感♡

TIRTIRの新作チーク『AIRY BLOOM MESH BLUSH』（1,980円/税込）が、2025年8月29日（金）より公式Qoo10ショップと全国のロフトで限定発売♡ハイブリッドメッシュ構造と保湿成分を組み合わせ、軽やかで肌に溶け込むような発色を実現。トントンするだけでじゅわっと血色感と透明感*¹をプラスし、ふんわりナチュラルな頬を叶えます♪

肌に溶け込む自然な血色感

『AIRY BLOOM MESH BLUSH』は、独自のハイブリッドメッシュ構造により、必要な分だけ均一に取り出せる設計。軽やかでムラのない仕上がりを長時間キープできます。

微細パールが光を反射し、内側からにじむようなツヤと立体感を演出。肌にやさしくなじむテクスチャーで、自然な血色感と透明感*¹を演出します。

*¹ メイクアップ効果による

ふんわり軽いタッチでメイクを楽しむ

パフでメッシュ部分をトントンと軽く叩くだけで、頬にふんわり色づきます。裏蓋のブレンドパレットで調整すれば厚塗り感なし。

保湿成分のビタペプチド²やビタヒアルロン酸³が肌のうるおいを守り、乾燥を防ぎながらふっくらとしたハリを与えます。

カラーは全3色：01 Pale Lavender、02 Soft Petal、03 Creamy Apricot。SPF17・PA+付きで日常使いにも便利です。

*² 保湿成分として

*³ 保湿成分として

TIRTIRチークでナチュラル美肌を叶えて♡



『AIRY BLOOM MESH BLUSH』は1,980円（税込）で、軽やかに肌に溶け込み、血色感と透明感*¹をプラスできるメッシュチークになっています。

公式Qoo10ショップと全国ロフトで限定販売。ふんわりナチュラルな仕上がりで、毎日のメイクに自然な華やかさをプラスして、頬も気分も明るく彩ってください♪