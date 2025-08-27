『彼女、お借りします』第4期第9話 麻美の揺さぶりに悩む瑠夏
2025年7月4日（金）深夜2時23分より、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の『彼女、お借りします』、第4期第9話である満足度45「初めて記念と彼女-ハツカノ-」のあらすじ、先行場面カット、各話スタッフ情報、予告映像が公開された。
現在第3期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏／講談社『週刊少年マガジン』連載）。2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が放送・配信されている大人気シリーズ作品。
現在TVアニメ公式Xはフォロワー35万人、原作漫画は世界累計発行部数1350万部を突破している大人気ラブコメ作品だ。
その第4期は、2025年7月4日（金）深夜2時23分〜、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中。2025年7月1日より毎週火曜日22：00〜、DMM TV、dアニメストアにて地上波3日間先行・最速配信もおこなっている。
このたび、第4期の9話目である満足度45の詳細情報が公開された。
＜満足度45「初めて記念と彼女-ハツカノ-」あらすじ＞
「ねぇ。本当の『彼女』になれるって言ったら、どうする？」
瑠夏のところに、麻美がやってきて問いかける。
把握している現状を話し揺さぶりをかける麻美に、瑠夏は危うさを感じ取る。
その後、皆とプールでひと時を過ごし、瑠夏は千鶴とロッカールームへ。先ほどの麻美の言葉が頭をよぎり、内心で悩む瑠夏。すると横では千鶴が水着を脱げずに困っていて…！？
脚本：上原莉恵／絵コンテ：松園公／演出：木村寛／キャラクターデザイン監修：平山寛菜
＞＞＞満足度45の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025
