『SAND LAND：THE SERIES』第9話 アンの不可思議な力が発現
6月28日より毎週土曜よる11時45分〜 NHK総合テレビにて放送中のアニメ『SAND LAND：THE SERIES』、第9話の場面カットとあらすじが公開された。
『SAND LAND: THE SERIES』は、鳥山明の名作コミック『SAND LAND』を原作に、『機動戦士ガンダム』『ラブライブ！シリーズ』など数多くの作品を手がけてきたサンライズ、TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのオープニング映像、『ポプテピピック』などで注目されたアニメーションスタジオ神風動画と、ハイクオリティな3DCGアニメーションを得意とするANIMAの3社により制作された本シリーズは、「悪魔の王子編」と「天使の勇者編」の計2章（全13話）で描かれる。各章のタイトルは原作者・鳥山明により名づけられた。
2023年夏に劇場公開された映画『SAND LAND』に未公開カットや新たなシーンを追加し再構築した「悪魔の王子編」は、第1話〜第6話で展開。第7話〜第13話は「天使の勇者編」として、鳥山明が考案したフォレストランドを舞台にベルゼブブたちの新たな冒険を描く。
8月30日（土）に放送となる第9話の場面カットとあらすじはこちら。
＜第9話 悪魔の力＞
半身が機械となったブレッド大将軍がラオとシーフに襲い掛かった。しかし、ラオが機転を利かせたことで、なんとか王宮の脱出に成功する。一方、ムニエルは卑怯な手を使い、ベルゼブブを追い詰めていた。そして、ジャム国王の処刑を再開するムニエル。だが突如として、アンの不可思議な力が発現して――。
（C）バード・スタジオ／集英社 （C）SAND LAND製作委員会
