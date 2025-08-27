GODIVA café限定モンブランパフェ登場♡秋栗とショコラの贅沢コラボ

GODIVA caféでは、2025年8月27日（水）よりMaison heureuxの石内シェフとコラボした秋限定パフェ「秋栗とショコラのモンブランパフェ」を販売開始♡熊本・阿蘇の和栗を使用したマロンクリームやヘーゼルナッツチョコソフトに、実山椒のシュトロイゼルやレモンジュレ、カシスソースを合わせた五感で楽しめる贅沢な一品です♪

秋の味覚を詰め込んだ贅沢パフェ

秋栗とショコラのモンブランパフェ

「秋栗とショコラのモンブランパフェ」は、熊本・阿蘇の和栗を使用した濃厚マロンクリームが主役♡

ヘーゼルナッツチョコソフトのコクや、実山椒のシュトロイゼルのアクセントで味わいの変化も楽しめます。チョコレートとレモンのジュレ、カシスソースが酸味を添え、華やかで奥深い秋の味わいを実現しました。

注目シェフとの限定コラボ企画

シェフ・パティシエ 石内恵 さん

Maison heureuxの石内恵シェフは、製菓専門学校卒業後、数々のパティスリーで経験を積み、2024年に自身の店舗をオープン。

ひと匙ごとに味わいが変化するパフェ作りを得意とし、GODIVA caféでは秋限定で五感を刺激する贅沢なパフェを提供します。

秋の贅沢スイーツを堪能しよう



GODIVA caféの「秋栗とショコラのモンブランパフェ」は、2025年8月27日（水）～10月末までの期間限定販売♡

イートインのみで、東京店、飯田橋店、みなとみらい店、日本橋店、大宮店、二子玉川店、越谷イオンレイクタウンmori店、日比谷店、ディアモール大阪店で楽しめます。

五感で感じる秋の味覚を、ぜひこの機会に堪能してください♪