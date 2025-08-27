ISSEI¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¯À¹Ô°Ù¤â¼«Í³¡¡if¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤if¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤è¤ê¡¢ISSEI¤µ¤ó¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¡ÖÎø°¦¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢À¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡½¡½?
Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÆÈÀêÍß¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼»ÅÊ¤âÂ«Çû¤â¤Ê¤¤¡£ÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ºÎø¤·¤Æ½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤Æ¼«Í³¡£
¤Ç¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¡¢Îø°¦´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¾¯¿ôÇÉ¤Î¿Í´Ö¤â¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Îä¤¿¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÍý²ò¤ÎÆÀ¤é¤ì¤Ê¤µ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³ëÆ£¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
ËÜºî¤Ï21Ç¯¤ËÎø°¦¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ AM(¥¢¥à)¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈÎø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤¬¶¦´¶¤ò½¸¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥ä¥Á¥Ê¥ÄÀèÀ¸¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÂÔË¾¤Î¥É¥é¥Þ²½¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï²¿¤Î¤«?¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Îø°¦¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¤òÆÃÊÌ¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¡¢³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²µÍÕ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅçºêÍÚ¹á¤µ¤ó¡£
Æ±¤¸¤¯¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²µÍÕ¤È¤Ï°ã¤¤´¶¾ð¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëÀÄÇ¯¡¦¥Ï¥ì¤òISSEI¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ISSEI¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤ä±é¤¸¤ë¥Ï¥ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£ºî¡¢Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤ä¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ISSEI¡§¸¶ºî¤Ï¾¯¤·ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÀßÄê¤Ê¤ÉÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¹¶¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ºÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â·ë¹½¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¤â¶Á¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ISSEI¡§ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥Ï¥ì¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¼þ°Ï¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡È¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¡É¤È¤«¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤¦¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¡£
ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬·ë¹½¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸½ÂåÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤ÈÎø°¦¤ÈÀ¹Ô°Ù¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¹Ô°Ù¤À¤±¤ò¤¢¤Þ¤êÀÚ¤êÎ¥¤µ¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£½÷ÀÂ¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿ÈÂÎÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤È¾¯¤·³ú¤ßºÕ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ISSEI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¡£¤Ç¤âËÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ì¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Îø°¦¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉáÃÊ¤ÏÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤µ¼ÂÖ¤Ï¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤±¤É¡¢º¬Äì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤À¤±°ì½ï¤Ëµï¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÏÎø°¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤âÌÌÇò¤¤À¤³¦ÀßÄê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ï¥ì¤Ïº£¤Î¸½ÂåÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
ISSEI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤È²µÍÕ¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Î´¶¾ð¤ÎÊý¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤âËÍ¤é¤¬¡È°Û¾ï¡É¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤â¥Ï¥ì¤Ë½Å¤Í¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤â¡Ö¼þ¤ê¤¬¤³¤¦¤À¤«¤é¡×¤È°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È·è¤á¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¥Ï¥ì¤È·ë¹½¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡©
ISSEI¡§¥Ï¥ì¤¬Í£°ì¡¢ËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤¬½ã¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤½¤ì°Ê³°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï·ë¹½¥¯¡¼¥ë¤ÇÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
±é¤¸¤ë»þ¤â¤¢¤Þ¤êÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤¹¤¤º¡¢¾¯¤·¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²¿¤«¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ISSEI¡§´ÆÆÄ¤ËºÇ½é¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ì¤¬´¶¾ð¤ÎÉ½¸½¤¬°ìÈÖ½Ð¤ëÌò¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤´¤È¤ËÃ¯¤Èµï¤ë¤È¤«¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¹½ÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
ËÍ¼«¿È¤ÏÉáÃÊ·ë¹½ÌÀ¤ë¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥ó¥È¡¼¥óÍî¤È¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤ÇÃý¤ë¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤·Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ISSEI¡§¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤·Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ÄÀµÄ¾¡¢ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÉáÄÌ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤«¤é¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤ÏÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ISSEI¤µ¤ó¤¬¤â¤·Îø°¦¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡£
ISSEI¡§Æñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£´Ø·¸À¤Ë¤è¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¤ËÊÌ¤Ë¸À¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤Ç¤âÂ¿Ê¬¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀäÂÐÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ï¥ì¤Ï¹É¹á¤Á¤ã¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Îø°¦¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¼«Ê¬¤¬¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ISSEI¡§¤¹¤´¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤À¤È¡¢¹É¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï°ì±þ·ëº§¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸øÉ½¡Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÂ¿Ê¬¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹ðÇò¤·¤¿¤¤ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡£
¥Ï¥ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼þ¤ê¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢Â¿Ê¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤â¤¦Àè¤ËÆ°¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ISSEI¡§¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¿Í¤Î¤³¤È¤ò½ã¿è¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤ÆÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Ë¤è¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Í³¤È¸À¤¨¤Ð¼«Í³¤À¤·¡£
¡½¡½¹ñ¤äÌ±Â²¤Ê¤É¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ISSEI¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢ÆÈÀêÍß¤Ï¤¢¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ISSEI¡§ÆÈÀêÍß¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¾¤Î¿Í¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤ÈÃ¯¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ì¤¯¤ó¤ËISSEI¤µ¤ó¤¬ÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¤«¡©
ISSEI¡§¤Ç¤â¥Ï¥ì¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤Èµ¼ÂÖ¤·¤Æ¤¿¤±¤ÉºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
Îø°¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¥Ï¥ì¤¯¤ó¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤È¤«¤Ï¸å¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¤½¤³¤Ï¸å¤«¤é¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼«Ê¬¤â¸µ¡¹¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯»×¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¡Ö¤³¤¤¤ÄÊÑ¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡ÖÈó¾ï¼±¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Ï¥ì¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¹É¹á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ISSEI¡§¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ï¥ì¤È°ìÈÖ¶á¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤³¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ëµï¤Ê¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ISSEI¡§¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤È¤«¤ÏÁ´Á³·ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡¢1¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ëµï¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ISSEI¡§¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ù¤À¡¢Èè¤ì¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
³ä¤È¼«Ê¬¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èè¤ì¤Á¤ã¤¦¡£
¤Ç¤â³Î¤«¤ËºÇ½é¤Ï¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢ÀäÂÐ¡£¤À¤«¤é¥Ï¥ì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç²þ¤á¤Æ¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡½¡½²µÍÕ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë¹½¤¤Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í§Ã£¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£
ISSEI¡§¤Ç¤âµÕ¤Ë¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤éµ¼ÂÖ¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¤«¤â¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ISSEI¡§º£¤Î¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤È¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢º£¤â21ºÐ¤ÇÁ´Á³¼ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¼ã¤¤»þ¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«µ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´ü¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¤â¤¦ÊÌ¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤â¤¦¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£²ó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊÌò¤äºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ISSEI¡§¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏÄ¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ËÀÎ¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÉ¤µ¤â½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤È¤´³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú»£±Æ¡§¼þÆóÏº¡Û
¡¦8/28ÊüÁ÷¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙÂè5ÏÃPR30ÉÃ ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Îver.²ò¶Ø¡ª¡ÚCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¥é¥Þ¥È¥ê¥Ã¥×¡×¸ø¼°¡Û
ºîÉÊ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë:¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é
ÊüÁ÷ÍËÆü¡¦»þ´Ö:ÌÚÍË ¿¼Ìë 0 »þ 58 Ê¬ ¢¨¾ÜºÙ¤Ï HP ¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢:CBC ¥Æ¥ì¥Ó¥í¡¼¥«¥ë¥¨¥ê¥¢ÊüÁ÷ ¢¨¤Û¤«Ä´À°Ãæ
8/8(¶â)¿¼Ìë 1 »þ 53 Ê¬¤è¤ê¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÊüÁ÷¡£
8/25(·î)¿¼Ìë 1 »þ 34 Ê¬¤è¤ê HBC ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¤Ë¤ÆËè½µÊüÁ÷¡£
ÊüÁ÷¸å¤è¤ê TVer ¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í½Äê https://tver.jp/series/sr6aeovy8g1
À½ºî:API/CBC ¥Æ¥ì¥Ó
À½ºîÃøºî:¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
½Ð±é:ÅçºêÍÚ¹á ISSEI ½ÂÃ«¸¬¿Í Ê¡ÅÄº»µª »³Ã«²Ö½ã ÊÒ»³Ë¨Èþ ¥Ó¥Ã¥±¥Ö¥é¥ó¥« ²ÖÅÄÍ¥Î¤²» / Ãæ»³Í¥ÇÏ
µÓËÜ:»ù¶Ì±«»Ò ²ÖÅÄËã°á»Ò º£ÏÂµª
±é½Ð:º£ÏÂµª
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î:THE SIXTH LIE¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë (feat. KIMIKA)¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î: