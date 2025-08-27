◇ナ・リーグ ドジャース―レッズ（2025年8月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日）、本拠でのレッズ戦に「1番・DH」で先発出場。3打席安打なく迎えた第4打席で2試合ぶりの安打となる右前適時打を放ち、地元の中継ではレジェンドOBが称賛する場面があった。

第4打席は救援左腕スーターとの対戦。代打ロハスの2点適時打が飛び出し、なおも2死二塁で打席が回った。カウント1―1から甘く入ったスライダーを引っ張り込むと、打球は一、二塁間を破って二塁走者のロハスが生還し、6―1とリードを広げた。一気にたたみかける一打に場内のファンも大盛り上がりとなった。

この日は地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況はジョー・デイビス氏、解説はOBでMLB通算229本塁打を放ったノマー・ガルシアパーラ氏が務めた。

ガルシアパーラ氏は「力強い打球です。いや、毎回のように力強く打っていますが」と大谷の技術を称賛。デイビス氏も「これはスーターにとって厳しい一打となるでしょう」と語った。