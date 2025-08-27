ハロー！プロジェクトに所属するグループ・BEYOOOOONDSの清野桃々姫さん（20）が、不安障害のため当面の間休養することが26日、公式サイトで発表されました。

公式サイトでは、清野さんについて医師から不安障害と診断されたため当面の間休養し、8月末から10月末に行われるイベントを欠席することが発表されました。

清野さんは、自身のブログを更新し、「今日はお知らせがあるよ 拙い文章にはなってしまったけど どうしても自分の言葉で表しておきたくて、書いてみたから読んでもらえたらうれしいです」と切り出し、活動休止を報告。

デビューから現在まで自分のメンタルと向き合っていたものの、今年に入ってから思うように自分をコントロールできないことが増えたため、病院を受診したところ、『不安障害』と診断されたということです。

現在の状態については、公の場で表現すること・発信するということに恐怖を感じているそうで、「本当はとっても大好きなはずなのに、ステージに立つことに対する感情が前とは全然違うものになってしまって、そんな自分にもすごいショックで、私はこんなはずではないと思ってずっと戦っていました。春からきっと心配かけてたよねごめんね」と、心境を明かしました。

また、ファンに向けて清野さんは、「とても優しいから、すごく心配してくれてしまうと思うのだけど、まだ自分でも全然よく理解できてないから 気軽に“あそうなんだね〜なるほど〜”ぐらいで思ってもらえたら嬉しいです、救われます」とつづり、「またいつかステージに立つことが楽しいと思いたい 必ず戻ります！ 勝手ながら少し時間をください」と、コメントしています。

今後については、医師の判断をもとに、経過を見ながら活動していくということです。