◇MLB ブリュワーズ9×-8ダイヤモンドバックス(日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズの“怪物新人”ジェイコブ・ミジオロウスキー投手が5回で打者20人から10奪三振を記録する快投をみせました。

ミジオロウスキー投手は201cmの長身から100マイル(160キロ)超えの直球を投じる豪腕。6月には先発投手がデビューから11イニング連続で無安打に抑える近代MLB史上初の衝撃記録を樹立しました。日本時間4日には左脛骨(けいこつ)打撲により故障者リスト(IL)入りし、復帰後は2試合に先発するも勝利できず。この日は復帰後初勝利を目指したマウンドでした。

初回、先頭打者を99.1マイル(159.5キロ)のストレートで空振り三振とすると、2アウトからは100マイル(160キロ)のストレートで空振り三振を奪います。

2回、3回もそれぞれ2つずつ三振を奪い、ヒットを許さないミジオロウスキー投手。しかし4回、先頭打者に内野安打を許すと、続く打者を見逃し三振とするも2アウトからツーベースで2、3塁のピンチに。続くガブリエル・モレノ選手にスライダーを捉えられ、センターへの3ランホームランを浴びました。

それでも5回にも2つの三振を奪ったミジオロウスキー投手はこの回までで降板しました。5回93球を投げ、被安打4、与四球1、10奪三振、3失点という内容。打者20人に対し毎回2つずつ、計10個の三振を奪う投球をみせました。

新人投手の奪三振ショーに、SNSでも「やばすぎる」「ただ者じゃない」などと驚きの声が上がっています。