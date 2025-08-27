ランコム「クッションファンデ」新登場♡美容液級の艶肌を叶えるイドル

ランコムから、新時代の女性たちを象徴する「イドル」シリーズに最新作が加わります。2025年9月5日(金)全国発売の「イドル スキン セラム ファインカバー クッション」は、84%²ものスキンケア成分³を贅沢に配合し、美容液のような心地よさと軽やかな仕上がりを実現。まるで素肌が呼吸しているかのように自然で、美しいツヤ肌を一日中キープしてくれる革新的なクッションファンデです。

ランコムの新作クッションファンデの魅力

「イドル スキン セラム ファインカバー クッション」の特長は、美容液のような軽やかさとしっとりとした潤い感。

ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、スクワランを配合し、84%²が美容液成分³という贅沢な処方です。日中の乾燥を防ぎながらテカリも抑え、24時間*¹フレッシュな輝きを持続。

毛穴を瞬時にカバーしながら厚塗り感のない仕上がりが叶うので、素肌のような透明感と自然なカバー力を両立できます。

洗練されたデザインとアプリケーター

ピンクの可愛らしさとメタルのモダンな輝きを融合したケースは、ランコムローズをあしらった宝石のようなデザイン。持ち歩くだけで気分が上がる存在感です。

さらに、新しい六角形アプリケーターが採用され、均一に広範囲をカバーできるだけでなく、小鼻や口角などの細部も繊細に仕上げられます。

見た目の美しさと使いやすさの両方を兼ね備えた、新時代のクッションファンデーションです。

カラー展開と価格情報

P10：ピンクベースのとても明るいシェード

W10：あたたかみのあるウォームトーンのとても明るいシェード

N10：ベージュとピンクのバランスがとれたとても明るいシェード

W20：標準色。あたたかみのあるウォームトーンの明るいシェード

「イドル スキン セラム ファインカバー クッション」は全4色展開。価格は本体7,920円(税込・パフ付き)、レフィル6,600円(税込)、パフ550円(税込)。

2025年9月5日(金)に全国発売、先行発売は9月3日(水)伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店にて行われます。

*１ ランコム調べ。最長の場合において

*２ 着色成分除く

*３ ヒアルロン酸、スクアラン、ナイアシンアミド（保湿成分）

自分らしく輝くための新しい一歩に♡

美容液のように肌へうるおいを届けながら、軽やかな仕上がりで24時間*¹輝きを持続するランコムの「イドル スキン セラム ファインカバー クッション」。

洗練されたデザインと使いやすいアプリケーターで、毎日のメイクが特別な時間に変わります。現代の女性の自立と美しさを象徴するこのクッションファンデで、自分らしい輝きを手に入れてみませんか？