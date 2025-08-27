「新型高性能SUV」世界初公開に反響多数！ 「カッコイイ」「ブレンボ贅沢すぎ！」の声も！ 「NSX」風デザイン＆超パワフルな4WDの“流麗クーペ” アキュラ「RSX」 米国で披露

新型「RSX」に反響多数

ホンダの米国法人は2025年8月15日、高級ブランド「アキュラ」の新型SUV「RSX Prototype（以下、新型RSX）」を世界初公開しました。

同日、米国で開催中の自動車イベント「モントレー・カー・ウィーク」で展示されています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「高性能”クーペ”SUV」です！ 画像で見る（73枚）

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

新型「アキュラ RSX Prototype」

新型RSXはSUVクーペ型のBEV（バッテリー電気自動車）です。

2024年に開催のモントレー・カー・ウィークで公開し、次世代のアキュラの方向性を示す「Acura Performance EV Concept（アキュラ・パフォーマンス・イーブイ・コンセプト）」をベースに開発されました。

ホンダが独自に開発した次世代EVプラットフォームを採用した最初のモデルで、かつホンダ独自の新開発ビークルOS「ASIMO OS（アシモ OS）」を搭載。

自動運転や先進運転支援システム、インフォテイメントなどを統合制御するとともに、車両上でさまざまなアプリケーションを実行することが可能。

さらにユーザー一人ひとりの好みや運転行動を学習して、“超・個人最適化”された移動体験を実現するといいます。

デザインはアキュラ・パフォーマンス・イーブイ・コンセプトを継承。

EVプラットフォームによるデザインの制約の少なさを活かし、クーペのようなシルエットに深く彫り込まれた形状のサイドパネルを備え、力強いプロポーションを実現。

フロントはアキュラブランド共通テーマ「ダイヤモンド・ペンタゴン・デザイン」を進化させました。

シャープで精悍なデイタイムランニングライトと、低い位置に配置されたLEDヘッドライトと2段に分割させ、印象的なフロントフェイスにまとめています。

ボディサイドはドアハンドルをフラッシュタイプとしたほか、大きく張り出したホイールアーチや21インチの大径ホイールがダイナミックさを際立たせ、ロングホイールベースによりタイヤを四隅に配置したことで、現代的かつ走りに特化したデザインとしています。

リアはワイドに広がるテールランプを備えますが、これは「NSX」2代目モデルへの敬意を表したものだといいます。

ボディカラーは「プロパルジョン・イエロー・パール」を採用。高性能かつ鮮烈なイメージを与えています。

パワートレインには、パワフルなデュアルモーターを搭載。駆動方式は四輪駆動です。

フロントサスペンションにはハンドリングと路面追従性に優れるダブルウィッシュボーン式とし、レッドキャリパーのブレンボ製ブレーキを備え、低重心設計とあわせて高い走行性能を実現しました。

なおバッテリーは電源としても活用できるほか、家庭用の非常用電源として利用することも可能で、エネルギーの有効活用に貢献するといいます。

発売は2026年後半を予定し、生産はアキュラ「インテグラ」なども生産している、オハイオ州メアリズビル四輪車生産工場が担当します。この工場では、内燃機関モデルとEVを混流生産しており、ホンダの柔軟な生産体制を示すものだとしています。

そんな新型RSXですが、SNSなどにはさっそくさまざまなコメントが投稿され、高い関心を寄せています。

「なかなかカッコいい」「かっこよし！」「あれ。カッコいいじゃん。EVとしてスタイルは他車と一線を画すと思う」など、デザインについては高い評価を受けているようです。

また、「ブレンボは贅沢すぎ」と、高性能ブレーキシステムを採用していることに驚く人や「日本でも販売して！」と国内販売を求める声もあります。

いっぽう、「アキュラがインテグラって名前で復活させたけど、RSXを復活って言いながらSUVになっちゃった…」「なんでRSXがこんな姿に…」と、ホンダ「インテグラ」（4代目）が北米で「RSX」として展開されていた経緯があることから、その名称の妥当性に疑問をもつ人もいるようです。

なお、アキュラは2022年から5ドアハッチバックのインテグラを販売しており、RSXとは異なる系譜を歩んでいます。