銀座三越でゲランのフレグランス新作＆POP UPイベント開催

ゲランは、2025年9月10日（水）～9月16日（火）の期間、銀座三越 本館地下1階 GINZAステージにて、フレグランスコレクション〈ラール エ ラ マティエール〉のPOP UPイベントを開催します。小説「ジャングル・ブック」に着想を得た新作〈ベチバー フォーヴ〉や、人気の香りを楽しめるヘアミストが登場。さらに、数量限定のギフトも用意され、香りと芸術が織りなす特別なひとときを体験できます。

ベチバー フォーヴが描く夜明けのジャングル

50mL 価格：36,190円（税込）／100mL 価格：50,270円（税込）／200mL 価格：71,940円（税込）

ゲランの新作〈ラール エ ラ マティエール ベチバー フォーヴ〉は、調香師デルフィーヌ・ジェルクが「ジャングル・ブック」からインスピレーションを得て生み出した香り。

ドライでありながらフレッシュなベチバーに、フィグやパイナップルの瑞々しいアクセントを添え、夜明けのジャングルを思わせる幻想的な世界を表現しています。ユニセックスで纏えるのも魅力です。

初登場！人気香りのヘアフレグランスミスト

ネロリ ウートルノワ

価格：全3種 各50mL 21,670円（税込）

ムスク ウートルブラン

キュイル ベルーガ

コレクションを象徴する人気の香り〈ネロリ ウートルノワ〉、〈ムスク ウートルブラン〉、〈キュイル ベルーガ〉を新解釈した〈ラール エ ラ マティエール ヘアミスト〉が新登場。

マットガラス仕上げのボトルはエレガントで、ギフトにも最適です。外出先でのリタッチにも便利で、髪にふんわりと香りを添えてくれます。

銀座三越POP UP限定の特別ギフト

イベント期間中、36,190円（税込）以上のフレグランス製品を購入すると、数量限定でオリジナル「セラミックムエット」をプレゼント。

〈ラール エ ラ マティエール〉のボトルキャップを模したアイテムで、玄関やクローゼットに置けば優しい香りが広がり、インテリアのアクセントとしても楽しめます。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

芸術と香りを体感する特別な7日間

ゲランの〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションが、銀座三越で華やかに展開されるPOP UPイベント。

新作フレグランス〈ベチバー フォーヴ〉や、人気の香りを楽しめるヘアミスト、さらに特別なギフトまで揃う贅沢な機会です。

芸術と素材を融合させた香りの世界に浸りながら、自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにぴったりのひと品を見つけてみてはいかがでしょうか♡